Ascolti Tv domenica 18 ottobre 2020.La Conferenza stampa del Presidente del Consiglio Conte ha ottenuto il 26.7%. Bene anche la terza puntata di L’Allieva. Live Non è la D’Urso ottiene il 14.5% di share. Gli altri due talk della domenica si mantengono su posizioni soddisfacenti. Domenica in tra il 17 e il 18%. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 18 ottobre 2020, il prime time

Su Rai 1 Conferenza del Premier Conte: 7.418.000 spettatori con 26.7%. L’allieva 3: 4.575.000 con 21.1%

Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles: 1.084.000 con 3.4%. N.C.I.S. New Orleans: 1.040.000 con 44%.

Su Rai 3 Che Tempo che Fa: 2.984.000 telespettatori con 11.4%

Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso: 2.275.000 spettatori con 14.5%

Su Rete 4 Cast Away: 817.000 spettatori con 3.9%.

Su Italia 1 Il film Una spia e mezzo: 1.141.000 con 4.8%.

Su La 7 Non è l’Arena: 1.700.000 con 6.3% e 850.000 con 5%

Su Tv8 MasterChef Italia 9 è scelto da 459.000 telespettatori con 2.1%.

Su NOVE Ultimo – Il Capitano ha registrato 325.000 telespettatori con 1.3%.

Ascolti Tv domenica 18 ottobre 2020, la fascia preserale La gara di MotoGP si ferma al 2.7% su Tv8 Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei sette: 3.050.000 con 19.6%. L’Eredità 4.308.000 con 20.6% Su Rai 2 Novantesimo Minuto: 945.000 spettatori con 5.6% Su Rai 3 il TGR: 3.109.000 persone interessate con 4.2% Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida: 2.408.000 con 13.5%. RiCaduta Libera 3.221.000 con 15.7% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 814.000 spettatori con 3.6%. Su Italia 1 CSI: NY: 496.000 con 2.5% e 661.000 con 2.7%. Su Tv8 la gara di Moto2 ha coinvolto 516.000 spettatori con 2.7%. Ascolti Tv domenica 18 ottobre 2020, l’access prime time Paperissima Sprint non va oltre 11.2% Su Rai 1 Soliti Ignoti: 5.234.000 spettatori con 19.3% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 3.029.000 spettatori con 11.2%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.320.000 con 5.1% e 1.794.000 con 6.6%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.037.000 telespettatori con 3.8% Su Tv8 la gara di MotoGP: 856.000 spettatori con 3.2% Su NOVE Little Big Italy: 371.000 persone con 1.5%

Ascolti Tv domenica 18, daytime mattutino

Livio Leonardi al 18.8% con Paesi che vai…Tornano Le Storie di Melaverde con Raspelli all’8.9%

Su Rai 1 Paesi che vai…1.503.000 con 18.8%.

Su Rai 2 O Anche No: 110.000 spettatori con 1.4%

Su Rai 3 Le Parole per dirlo: 262.000 con 3.2% 262.000 con 3.2%

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde: 821.000 con 8.9%. Melaverde: 1.779.000 con 14.2%

Su Rete 4 I Viaggi del Cuore: 92.000 con 1.1%

Su Italia 1 The Vampire Daries: 240.000. spettatori con 2.4%

Su La 7 L’Ingrediente Perfetto: 138.000 spettatori con 1.6%

Ascolti Tv domenica 18, day time pomeridiano

Buon esordio per Kilimangiaro su Rai 3. Domenica in torna ai suoi standard abituali

Su Rai 1 Domenica In: 3.240.000 con 18.5% e 2.673.000 con 17%. Da Noi… a Ruota Libera: 2.263.000 con 14.8%

Su Rai 2 Giro d’Italia: 1.378.000 con 8% e 2.114.000 con 13.3%

Su Rai 3 Mezz’Ora in più: 1.161.000 con 7%. Kilimangiaro 896.000 con 6.1% e 1.139.000 con 7.4%

Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali del Sogno: 2.104.000 con 14.2%. Domenica Live: 2.204.000 con 14.6%

Su La 7 Casa mia casa mia… 269.000 spettatori con 1.4%

Su NOVE Robin Hood – Principe dei Ladri: 330.000 con 2%

Ascolti Tv domenica 18, seconda serata

Pressing vince su La domenica sportiva

Su Rai 1 Speciale Tg1: 813.000 spettatori con 8.6%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva: 714.000 con 4.1%. L’Altra DS: 222.000 con 2.8%

Su Rai 3 Che Tempo che Fa – il Tavolo 1.491.000 persone con 8.2%

Su Canale 5 TG5 Notte: 507.000 spettatori con 13.8%

Su Rete 4 All is Lost – Tutto è Perduto: 207.000 con 3.8% 207.000 con 3.8%