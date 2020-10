Arriva su Motor Trend Cortesie per l’auto 2. Torna la sfida che mette a confronto due agguerriti proprietari di auto pronti a dimostrare la propria passione per le quatto ruote. I nuovi episodi di Cortesie per l’auto sono ancora una produzione originale del canale 59 del gruppo Discovery. E arrivano in prima tv assoluta da domenica 18 ottobre alle 22:15.

Cortesie per l’auto 2 Motor Trend i giudici

Come già nella prima edizione, Cortesie per l’auto insegna a mantenere una vettura in ottime condizioni ed essere dei proprietari perfetti.

Consiglia, innanzitutto di tenere sotto controllo la parte meccanica, guidare in maniera impeccabile e dedicare tutte le giuste attenzioni all’aspetto estetico.

Sono queste le doti richieste ai due proprietari che, in ogni puntata di Cortesie per l’auto, dovranno sfidarsi e dimostrare di essere i migliori nella gestione e nella cura del proprio gioiello a quattro ruote.

A giudicarli, il trio composto da autorevoli protagonisti del mondo dei motori. Il primo giudice è Emanuele Sabatino, il cardiologo delle auto, lo specialista della meccanica che da oltre 30 anni segue le riparazioni e le preparazioni delle vetture.ù

Il secondo è Vicky Piria, pilota professionista, “donna al volante” da quando ha 15 anni e unica pilota italiana nella W Series.

Il terzo è Marcello Mereu, il guru dell’estetica al servizio della bellezza automobilistica. Colui che ha creato un nuovo approccio al car detailing, fatto di innovazione e tecniche manuali inedite.

Che succede in ogni puntata

Ogni puntata ha un tema specifico. E ci sono diverse auto protagoniste. Si va dalle Signore del fango (Lancia Delta Integrale vs Toyota Celica), alle Piccole pesti (Alfa Romeo Zagato vs Fulvia seconda serie Coupé).

E si arriva fino agli Spiriti liberi (Alfa Romeo Spider Duetto vs Mazda Mx5 Grand Tour) e molto altro. Alla fine di ogni sfida, i tre giudici valuteranno i due proprietari in gara secondo le rispettive expertise: solo chi otterrà il voto più alto troverà nella sua macchina il sigillo di Cortesie per l’auto, che gli conferirà il titolo di proprietario perfetto.

In questa nuova stagione, i giudici si “sporcheranno le mani” intervenendo direttamente sulle auto degli sfidanti.

Ema sistema alcuni difetti meccanici. Vicky prova in prima persona le auto per giudicare in modo completo la guida dei rispettivi proprietari. E Marcello mostrerà dei sorprendenti prima e dopo su diversi dettagli estetici delle vetture.

Cortesie per l’auto 2 Le novità

Tra le novità, anche le diverse location che fanno da sfondo alla competizione. Inoltre le prove affrontate dai concorrenti e le tipologie di auto protagoniste. E per conoscere tutti i segreti del mondo delle quattro ruote, su Dplay Plus, la piattaforma streaming pay di Discovery, è possibile accedere a contenuti esclusivi della serie, con le pillole di consigli dei tre giudici che sveleranno le 5 regole d’oro di Cortesie per l’auto a seconda delle tematiche affrontate in ogni puntata.

Puntate, dove vederle

Cortesie per l’auto in questa seconda stagione, si compone di dieci puntate, ognuna della durata di un’ora.

La serie è stata disponibile in anteprima su Dplay Plus dall’11 ottobre. Successivamente su Dplay (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play).

Motor Trend è visibile al Canale 59 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 418 e Tivùsat Canale 59.