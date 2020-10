Che succ3de è il titolo del nuovo programma di Geppy Cucciari. L’appuntamento è da lunedì 26 ottobre alle ore 20.25 su Rai 3. Si tratta di una striscia quotidiana di breve durata la cui collocazione è posta tra Blob e la soap opera Un posto al sole.

Che succ3de con Geppy Cucciari

La Cucciari torna, dunque, sulla terza rete diretta da Franco Di Mare. Anche questa volta si tratta di un mini appuntamento, una striscia in onda dal lunedì al venerdì. Il fine è raccontare una realtà molto singolare.

Si parte dalla certezza che tutti i notiziari televisivi e radiofonici raccontano la più stretta attualità. Ma la Cucciari, invece, si rivolge ai social ed ai cittadini italiani che vengono rappresentati attraverso un panel di persone provenienti da tutte le venti regioni. Il panel è composto da uomini e donne dei più differenti lavori, mestieri e professioni.

Tutte queste persone dovranno esprimere la propria opinione su quanto accade. E dovranno farlo intervenendo non solo in Rete. Perchè la padrona di casa è estremamente curiosa di sapere quello che pensano i suoi connazionali. Ovviamente il tutto è affrontato sotto l’ottica dell’ironia, della comicità e della satira. Ma, ci viene assicurato, c’è anche una massiccia dose di buon giornalismo. Generi che sono ben conosciuti dalla Cucciari.

Le novità del programma

Ecco le altre novità di Che succ3de il nuovo programma di Geppi Cucciari. Intanto ci sono molti ospiti che si alternano a rotazione. Troveremo, tra gli altri, musicisti e un sondaggista. Ma c’è di più. La conduttrice che si trova negli studi Rai di Torino, cerca complici in loco che dovranno intervenire nelle varie, brevissime fasi del programma. In che modo? Ecco qualche anticipazione: conosciamo davvero quali sono le persone comuni protagoniste dei fatti di cronaca? O meglio dei grandi fatti nazionali e internazionali? Raccontiamole allora, queste persone, ai telespettatori per scoprire se la loro personalità corrisponde a quanto ci è stato detto.

Anche la collocazione oraria è ben studiata. Ci troviamo in una fascia in cui il giorno sta per finire e un altro si avvia ad iniziare.La Cucciari sarà ben attenta a non sforare. Sa che gli appassionati di Un posto al sole attendono le puntate con i loro beniamini.

Ci sono anche altri ingredienti spettacolari. Sondaggi e video sono alcuni. Ma tutto è concentrato sull’ascoltare e raccogliere la cosiddetta “vox populi”

Puntata speciale del venerdì

E al venerdì,arriva il gran finale della settimana. O meglio la grande festa di “Che succ3de?”.

Ecco la sorpresa preparata dalla Cucciari e dagli altri autori. Si propone un game show che pone in sfida un personaggio vip e una persona comune. Saranno uno contro l’altro. E soltanto uno sarà il vincitore. La gara è a tutto campo su vari argomenti.

Geppy Cucciari è autrice del programma insieme ad una robusta squadra di collaboratori alla scrittura. La regia è di Caterina Pollini.

La Cucciari aveva condotto su Rai 3 il programma Pipol.

Attualmente conduce Un giorno da pecora su Rai Radio 1 insieme a Giorgio Lauro.