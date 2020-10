Si conclude Tutto su mia madre con le puntate 19-23 ottobre. Il docu-reality è in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.25 su Rai 3 e racconta le vite ordinarie e allo stesso tempo straordinarie delle mamme italiane. Rappresenta uno spaccato della nostra società e una riflessione sulla condizione femminile nel nostro paese.

Tutto su mia madre 19-23 ottobre le protagoniste

Nelle puntate in onda da lunedì 19 ottobre cinque nuove storie di donne di età, provenienze, caratteri ed estrazioni sociali differenti raccontate da loro stesse e dai loro figli.

La lotta per l’autodeterminazione e contro gli stereotipi di genere accomuna le vite delle mamme. Elda, una donna che ha deciso di diventare camionista per aiutare il marito e oggi gestisce insieme a lui una ditta di trasporti.

Barbara, grande appassionata di calcio, che, dopo il matrimonio, ha dovuto abbandonare la sua passione per volontà del marito, ma dopo il divorzio è potuta tornare allo stadio.

Annamaria, che all’età di 70 anni, divorziata e con due figli, ha ritrovato il suo grande amore giovanile che aveva dovuto lasciare in gioventù, e lo ha sposato.

A chiudere la settimana due testimonianze di piccola imprenditoria femminile. Susanna, imprenditrice green con 3 figli, che, dopo anni di sacrifici e viaggi tra la famiglia a Vicenza e l’azienda a Bologna oggi guida con successo la sua azienda. E Adriana, mamma adottiva che, dopo aver lasciato la professione di odontotecnica, oggi dirige un’azienda agricola con il supporto della figlia. Ecco nei dettagli chi sono i protagonisti.

Le storie dell’ultima settimana

Elda e Marta (Cittadella – Padova) – ep. 26 – in onda lunedì 19 ottobre

Elda è una donna camionista: ha iniziato questo lavoro nei primi 2000, lasciando il posto da operaia per dare una mano al marito camionista. Oggi Elda e il marito hanno una ditta di trasporti a conduzione familiare dove lavora anche la figlia, Marta, che si occupa di contabilità. Marta ha un desiderio da esprimere a sua madre, vorrebbe che Elda dedicasse più tempo a fare la nonna e meno al lavoro.

Barbara e Elisa (Forlì) – ep. 27 – in onda martedì 20 ottobre

Barbara ha sempre avuto una grande passione per il calcio ma ha dovuto accantonarla dopo il matrimonio. Scoperto il tradimento di suo marito con una sua amica, Paola ha chiesto e ottenuto il divorzio. Ed ha dato il “calcio d’inizio” ad una nuova vita. Ha ripreso a frequentare lo stadio e grazie alla figlia Elisa – che odia il calcio – ha conosciuto un uomo con il quale condividere la sua grande passione per il pallone.

Annamaria e Carlo (Napoli) – ep. 28 – in onda mercoledì 21 ottobre

Annamaria da ragazza, è stata costretta per un fraintendimento, a lasciare il suo grande amore giovanile. Sposa un uomo dal quale ha due figli e da cui divorzia dopo 10 anni di matrimonio. La donna vive con serenità e complicità l’omosessualità del figlio Carlo e con lui sempre al suo fianco, condivide passioni e momenti importanti. E proprio Carlo riuscirà a rintracciare il giovane di cui Annamaria era innamorata in gioventù, e a organizzare il loro matrimonio.

Tutto su mia madre 19-23 ottobre le ultime due storie

Susanna e Alice (Caldogno – Vicenza) – ep.29 – in onda giovedì 22 ottobre

Susanna è donna felicemente sposata e madre di 3 figli e imprenditrice green. Per portare avanti l’azienda che ha faticosamente costruito, ha dovuto crescere i figli “a distanza”, facendo ogni giorno la spola tra casa a Vicenza e lavoro a Bologna. Oggi anche con lei lavora sua figlia Alice che ha una sua start-up.

Adriana e Martina (Tione degli Abruzzi – L’Aquila) – ep.30 – in onda venerdì 23 ottobre

Adriana è la mamma adottiva di Martina. La loro storia inizia con un collocamento provvisorio di una bambina con una madre problematica, che nel tempo si trasforma in adozione voluta fortemente. Nel frattempo Adriana stravolge la sua vita e lascia la professione di odontotecnica e la Lombardia per tornare nella terra paterna, l’Abruzzo. Qui Adriana apre un’azienda agricola, con il supporto di Martina che ha sempre sostenuto la madre in questa avventura.

La regia è di Cristian Di Mattia. La produzione è della Stand by me di Simona Ercolani.