The Voice senior sta per arrivare su Rai 1 e i tempi per partecipare ai casting si fanno stretti. Il talent dedicato agli aspiranti cantanti con più di 60 anni, infatti, dovrebbe andare in onda in cinque puntate da fine novembre, condotto da Antonella Clerici. Ecco quello che c’è da sapere per giocarsi le ultime possibilità trovare spazio nei casting.

Come partecipare ai casting di The Voice Senior

Il numero di telefono da chiamare per partecipare ai provini di The Voice Senior è lo 02 94300071. Si tratta del canale ufficiale attivato dalla produzione Rai.



Nelle scorse settimane, alcuni aspiranti concorrenti hanno lamentato malfunzionamenti sulla linea e mancate risposte alle telefonate. Ma da Viale Mazzini assicurano che il numero funziona perfettamente e i disguidi sono nati per l’eccessivo numero di telefonate. Dunque, non resta che continuare a chiamare.



L’unico requisito fondamentale per partecipare ai casting di The Voice Senior è l’età, necessariamente dai 60 anni in su. Il resto lo faranno la capacità di sapersi proporre e l’unicità del proprio talento.

Una volta effettuata la candidatura telefonica, i cantanti dovranno passare una prima selezione. Poi, i riflettori si accenderanno sullo show vero e proprio, con le Blind Auditions. Sono il tratto distintivo del talent e il primo atto televisivo della gara. È la fase che, in genere, va avanti per due o tre puntate e in cui i giudici scelgono i concorrenti unicamente ascoltando la voce. I Coach, seduti nelle loro poltrone, danno le spalle ai candidati e scelgono di voltarsi solo se colpiti dalle doti canore. Solo allora, vedono anche fisicamente il cantante. Se almeno uno dei giudici si volta, i concorrenti possono avere la possibilità di proseguire con le Battle e far parte di uno dei team.

I nomi dei quattro giudici

Intanto, i nomi dei quattro Coach di The Voice Senior dovrebbero essere quelli di Gigi D’Alessio, Al Bano e Jasmine Carrisi, Clementino e Loredana Bertè. Usiamo il condizionale perché manca ancora l’ufficialità e i rumors della vigilia sono stati tanti.

Tra i più chiacchierati, i nomi di Elettra Lamborghini (già coach nella passata edizione), Fabio Rovazzi ed Elodie, ma sembra non se ne sia fatto nulla.

Per Gigi D’Alessio, sarebbe la seconda esperienza a The Voice, dopo quella nella sesta e ultima edizione, del 2019.

Così come sarebbe un ritorno quello di Al Bano, che ha partecipato all’edizione del 2018. Tuttavia, stavolta la sua presenza avrebbe un sapore diverso, perché dividerebbe la poltrona da Coach con la figlia Jasmine. Sulla scorta di quanto avvenuto con Roby e Francesco Facchinetti, durante la terza edizione, del 2015.

Sarebbe un esordio a The Voice, invece, per Loredana Bertè. Dopo l’esperienza battagliera nel serale 2019 di Amici, torna a fare la giudice in un talent.

Infine, esordio anche per Clementino. Occupa la casella in ‘quota rap’ che era stata di Gué Pequeno, Emis Killa e J-Ax e potrebbe essere una delle sorprese di questa edizione.

Quando va in onda la prima edizione italiana di The Voice Senior condotta da Antonella Clerici

The Voice Senior dovrebbe andare in onda dall’ultima settimana di novembre, in cinque puntate. Usiamo il condizionale anche in questo caso, perché al momento Rai 1 e la produzione non hanno comunicato date precise.

In ogni caso, è la prima edizione italiana del talent dedicata solo a concorrenti over 60.

Anche per questo, è la prima ad andare in onda su Rai 1. Lo show, finora, è stato sempre trasmesso da Rai 2, rete che ha un target più giovane di quello della rete ammiraglia.

L’altra certezza riguarda la conduzione di Antonella Clerici. The voice Senior è uno dei due titoli per i quali di Direttore di Rai 1, Stefano Coletta, ha voluto fortemente la conduttrice lombarda. L’altro è il programma mattutino È sempre mezzogiorno, con cui la Clerici si sta togliendo soddisfazioni dopo un periodo lontano dagli schermi. Ospita a Domenica In, il 18 ottobre, la conduttrice ha anticipato che stanno per iniziare le registrazioni di The Voice, senza però lasciar trapelare altri dettagli.

L’ultima edizione di The Voice, aperta ai concorrenti di tutte le età, è andata in onda nel 2019 su Rai 2, condotta da Simona Ventura. Doveva essere il fiore all’occhiello per l’intrattenimento della seconda rete ed ha confermato le aspettative solo in parte. Gli ascolti sono migliorati, ma senza l’exploit.