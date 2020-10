Rai 2 propone da oggi nel daytime mattutino il reboot di Streghe 2. L’appuntamento sulla seconda rete e alle 7:50 del mattino.

Streghe è una serie televisiva statunitense del 2018 incentrata su tre sorelle Macy, Mel e Maggie. Le tre ragazze, dopo la morte della madre, scoprono di avere potenti poteri da vere e proprie streghe. Decidono di unire le proprie forze e formare così il potere del trio. Insieme useranno i loro poteri per combattere le forze del male.

Ricordiamo ai telespettatori che le tre ragazze hanno ricevuto i poteri dalla madre dalla nascita. Ma la donna li aveva congelati con un incantesimo per evitare che le figlie potessero avere dei problemi.

Streghe 2 reboot – dove vederla

La seconda stagione inizia dal 20 ottobre sempre su Rai 2. Gli episodi vanno in onda quotidianamente dal lunedì al venerdì sempre nella medesima fascia oraria mattutina. Saranno poi disponibili on demand su Raiplay. In particolare la piattaforma digitale di viale Mazzini rende fruibile ogni singolo episodio andato in onda soltanto per i quattro giorni successivi. Ogni episodio ha la durata di 43 minuti.

Il genere della serie è a metà strada tra il fantastico ed il drammatico. Tutte le vicende delle tre sorelle sono ambientate nella cittadina universitaria immaginaria di Hilltowne.

Il reboot però ha diverse novità rispetto alla serie originale. Ed una di queste è proprio il trasferimento delle riprese da San Francisco a Hilltowne. Inoltre Macy diventa in questa serie omosessuale.

Le riprese si sono svolte a Vancouver, nella British Columbia in Canada. Iniziate a gennaio 2020 si sono fermate a metà marzo con l’avanzare della pandemia legata al Covid-19. Mancano così tre degli episodi per completare il ciclo di 22 inizialmente stabilito. I tre mancanti verranno inglobati nella terza stagione che si comporrà così di 25 episodi.

Il reboot ha potuto contare su un cast completamente diverso che ha generato anche molte polemiche tra i fan della serie.

La serie è stata trasmessa negli Stati Uniti dal canale The CW Television Network.

Una curiosità: la terza stagione inizia negli Stati Uniti il prossimo gennaio 2021.

Trama degli episodi dal 20 al 24 ottobre 2020

La serie inizia oggi, martedì 20 ottobre, con l’episodio dal titolo Rifugio. Macy, Mel e Maggie assumono i compiti degli anziani. Maggie desidera festeggiare il suo compleanno con una grande festa. Mel però si trova troppo occupata nelle sue nuove responsabilità per unirsi alla festa. Mentre le sorelle la mattina successiva riordinano le stanze dove si è svolto il party, Macy fa un comunicazione scioccante alle sorelle. Un misterioso nemico incappucciato attacca le streghe.

Nel secondo episodio dal titolo Cosa fare a Seattle quando sei morto, in onda mercoledì 21 ottobre, le tre sorelle stanno cercando di abituarsi al nuovo mondo in cui abitano. Macy cerca di realizzare alcuni dei suoi sogni segreti. Mel e Maggie invece si mostrano disposte ad accettare i propri ruoli.

Harry, dopo aver incontrato il cattivo incappucciato, ha cambiato completamente carattere. Ed ha costretto Mel ad andare alla ricerca dei demoni che vogliono l’estinzione di tutte le streghe.

Nel terzo episodio, Il piano astrale, in onda giovedì 22 ottobre, Macy e Mel cercano di rompere il libro degli anziani. Macy deve fare i conti con gli aspetti buoni e cattivi del suo carattere. Maggie invece lotta per una promozione. Un giorno Macy si avventura da sola ed incontra una strega ferita e terrorizzata di nome Abigail. Intanto Mel ed Harry visitano un’altra dimensione.

Harry a metà è il quarto episodio della seconda stagione ed è proposto su Rai 2 venerdì 23 ottobre. In questo episodio Mel e Maggie cercano di ritrovare Macy, scomparsa grazie ad un incantesimo. Harry però cerca di raggiungere Macy con un altro metodo e chiede aiuto ad Abigail per un incantesimo di localizzazione.

Streghe 2 – il cast completo

Di seguito il cast della serie Streghe 2 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori