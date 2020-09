Antonella Clerici raddoppia con The Voice Senior. Il programma è una rivisitazione in chiave over 60 del format The Voice of Italy.

La conduttrice si sposta così dai piccoli artisti canterini alle persone che, una volta superati i 60 anni, hanno ancora il desiderio di mettersi alla prova e di far ascoltare la propria voce.

The Voice Senior – quando inizia

La versione Senior di The Voice, condotta da Antonella Clerici, dovrebbe arrivare su Rai 1 nel prime time del venerdì. Una volta concluso Tale e Quale Show con Carlo Conti, la Clerici ne riceve il testimone con il programma dedicato a tutti coloro che hanno un’età pari o superiore a 60 anni. Le puntate previste sono essere cinque in onda dal 13 novembre all’11 dicembre.

Recentemente è stato comunicato il nome del primo coach che parteciperà. Si tratta di Albano Carrisi che ha tra l’altro confermato lui stesso la partecipazione al talent show sulle pagine del settimanale Sogno.

Il ritorno di Al Bano

In effetti per Al Bano è un ritorno in quanto aveva già partecipato all’edizione standard di The Voice in onda nel 2018. Per lui dunque non è soltanto un rientro, ma un impegno ancora più significativo in quanto dovrà giudicare persone di una certa età e quindi sensibili quasi come i piccoli canterini di Ti lascio una canzone.

Ma il programma mantiene inalterato lo schema con il quale si è fatto conoscere al pubblico di Rai 2. Ci saranno le prime puntate con le Blind Auditions nel corso delle quali si può ascoltare soltanto la voce dei partecipanti. Successivamente potrebbe esserci una puntata di Battle, una puntata di Knock Out e la finale ovviamente Live. Le Blind Auditions secondo questo schema dovrebbero essere soltanto due.

The Voice Senior – i casting e il raddoppio della Clerici

Intanto le tre reti Rai stanno mandando in onda gli annunci promozionali per partecipare a The Voice Senior. Molto probabilmente le selezioni verranno fatte su invito una volta che ci si è prenotati attraverso il numero messo a disposizione da Rai 1.

Con The Voice Senior, Antonella Clerici raddoppia la sua presenza su Rai 1. Infatti è tornata a tempo pieno sulla rete leader di viale Mazzini con il programma quotidiano É sempre mezzogiorno all’esordio il 28 settembre 2020 nell’orario canonico in cui andava in onda La Prova del Cuoco.

A gratificare la conduttrice c’è anche questo secondo programma in prime time che arriva dopo un’altra esperienza della Clerici nell’autunno 2018. Si trattava delle quattro puntate di Portobello, edizione riveduta in chiave più moderna della trasmissione cult condotta da Enzo Tortora.

Bisogna però sottolineare che The Voice of Italy non è mai stato gratificato da alti ascolti su Rai 2. Soprattutto l’ultima edizione con Simona Ventura non ha mantenuto le aspettative della vigilia.

L’attesa dunque è per questo nuovo esordio che dovrebbe restituire in toto la conduttrice ai suoi affezionati telespettatori.