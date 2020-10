Martedì 20 ottobre, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, trasmette l’ultimo appuntamento di Temptation Island 8 con Alessia Marcuzzi.

Nell’ultima puntata viene trasmesso l’esito del falò tra Speranza ed Alberto, iniziato sei giorni fa. Ed assistiamo all’ultimo incontro tra Carlotta e Nello. Infine la conduttrice incontra le coppie un mese dopo il termine del reality, per mostrare al pubblico come si sono evolute le storie d’amore.

Temptation Island 8 diretta 20 ottobre, ultima puntata

La diretta inizia con la coppia lasciata in sospeso la scorsa puntata, ovvero quella formata da Speranza ed Alberto. Durante il falò Alberto ha confessato di essersi avvicinato molto alla single Nunzia, che gli ha trasmesso emozioni positive. Inoltre Speranza non la ama più ma prova un immenso affetto.

Infatti il ragazzo decide di uscire da solo del reality. E dopo aver salutato Speranza, Alberto torna da Nunzia a cui promette che si rivedranno a Napoli.

L’ultima coppia rimasta è quella di Carlotta e Nello, che sono fidanzati da 6 anni. Carlotta è molto delusa dal comportamento dall’uomo che doveva sposare. Infatti Nello si è invaghito della single Benedetta, dimenticandosi della fidanzata dall’altra parte del villaggio. Carlotta, caduta nello sconforto, ha trascorso un’intera giornata piangendo a singhiozzo.

Prima di incontrare Nello, la ragazza viene chiamata nel pinnettu. Nello, come aveva già promesso nella scorsa puntata, ha organizzato una cena romantica per il compleanno di Benedetta. Le canta anche la canzoncina degli auguri di fronte alla torta. Infine Nello confessa alla giovane che se non ci fossero state le telecamere, si sarebbe spinto oltre.