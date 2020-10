Mercoledì 14 ottobre, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda Temptation Island 8 con Alessia Marcuzzi. La conduttrice nella giornata di ieri non era presente con Nicola Savino a Le Iene Show in quanto è risultata leggermente positiva al covid 19. Ma la puntata di Temptation Island 8 è stata registrata alcune settimane fa.

Sette giorni fa Nadia ed Antonio e Davide e Serena hanno lasciato l’Is morus Relais uscendo insieme dal reality. In queste puntata le coppie rimaste, Alberto e Speranza, Carlotta e Nello, Francesco e Salvo, affrontano gli ultimi falò.

Temptation Island 8 diretta 14 ottobre, coppie rimaste, ultimi falò