Questa sera, giovedì 22 ottobre, alle ore 21:15 su Sky uno vanno in onda i Last Call, gli Home visit di X Factor 2020. Il talent show condotto da Alessandro Cattelan è giunto alla quattordicesima edizione. In giuria ritorni e nuovi arrivi: Mika, Manuel Agnelli, Emma ed Hell Raton. Stasera scopriremo finalmente i nomi dei concorrenti che prenderanno parte ai live.

X Factor 2020, 22 ottobre, Home visit, scelta dei concorrenti

Inizia il programma. Cattelan ci spiega che gli Home visit di questa edizione si chiamano “Last call”, ma seguono le stesse modalità: i giudici comporranno le proprie squadre dopo aver ascoltato ancora una volta i concorrenti. Ad aiutarli esperti del settore.

Il primo ad affrontare i propri Last call è Hell Raton. Daria esegue un brano di Damien Rice con estrema dolcezza.

Martina propone la propria cover di un pezzo di Jovanotti. La giovane cantante entusiasma Manuelito ed i suoi “consiglieri”, che ritengono il suo progetto discografico “molto figo”, ma di nicchia.

Ale ha scritto delle strofe su “M12ano” di The supreme. La sua performance colpisce, ma è mancato un pizzico di convinzione.

Mydrama interpreta un brano di Rosalia. La giovane canta in spagnolo e propone una strofa scritta da lei in italiano. L’impatto emozionale è alto. Manuelito riscontra in lei “un autotune naturale di sofferenza”.

Casadilego canta “Kitchen sink” voce e piano. L’esibizione commuove i giurati, lasciandoli senza parole. Hell Raton ha però paura di non saper indirizzare un suo eventuale percorso discografico.

E’ arrivato il momento, Manuelito deve scegliere le tre concorrenti da portare con sé ai live. Chiama Daria per prima, ma le comunica che purtroppo il suo percorso termina qui. Tocca poi a Martina e Casadilego, due talenti pronti per i live! Ale e Mydrama si contendono un unico posto. Nonostante siano entrambe molto brave, è la seconda ad avere la meglio ed a chiudere il trio delle under donna di X factor 2020.

X Factor 2020 Last call, 22 ottobre, Mika e gli over

E’ il turno di Mika, che deve scegliere i suoi Over.

Michelangelo (N.A.I.P.) canta Battiato chitarra e voce. Anche in versione “minimal”, N.A.I.P. mantiene il suo stile eccentrico ed unico.