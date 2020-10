Le Iene Show tornano con il secondo appuntamento settimanale del giovedì questa sera, 22 ottobre, alle 21.20 su Italia 1. “Praticamente avremo 24 ore di Iene” scherzava ieri Nicola Savino con Alessia Marcuzzi e la Gialappa’s Band, durante la puntata andata eccezionalmente in onda di mercoledì, invece che di martedì.

Questa sera, dovrebbe condurre il trio al maschile composto da Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma. Tuttavia, nelle ultime settimane il cast delle Iene è stato spesso soggetto a cambiamenti dell’ultimo minuto; in seguito alla positività dei tamponi prima di Giulio Golia, poi di Alessia Marcuzzi, e infine anche di Roberta Rei. La settimana scorsa, Matteo Viviani ha sostituito Roberta Rei; mentre questa sera al momento non sono state rilasciate dichiarazioni sulla presenza di Giulio Golia.

Fra i servizi proposti questa sera, la replica del crudele scherzo a Fabio Caressa. Le Iene hanno fatto credere al telecronista che sua figlia fosse coinvolta in una brutta vicenda di video hot girati con la complicità di una professoressa di Filosofia a scuola.

Vi ricordiamo che potete seguire Le Iene Show anche in diretta streaming sul sito MediasetPlay. Inoltre, sul sito ufficiale Iene.it sono disponibili i servizi estrapolati, le puntate complete già andate in onda e diverse anticipazioni e indagini esclusive per il Web.

Le Iene Show 22 ottobre 2020, la diretta

La puntata inizia con alcuni aggiornamenti di servizi andati in onda in precedenza. Quindi, sono presentati i conduttori: Filippo Roma, Matteo Viviani e Nina Palmieri: Giulio Golia non si è ancora negativizzato. Inizia il primo servizio della serata, dedicato al caso di Chico Forti. L’uomo è detenuto da 21 anni in America accusato di omicidio, ma sarebbero molte le prove a suo favore. Difatti, più volte le Iene e altri notiziari hanno dedicato servizi al suo caso.

Il governo italiano sta attualmente lavorando al suo caso, ed è in procinto di chiedere la grazie per Forti, che ha parlato con le Iene della sua attuale situazione in carcere.

Anche Bradley Pike, il fratello dell’uomo per il cui omicidio Forti è stato condannato; Bradley ha scritto al governatore della Florida chiedendo l’immediato rilascio di Forti. “E’ una tragedia, sono passati 20 anni. Vorrei riportare un po’ di luce nel mondo. E’ stato un tragico errore, vorrei aiutare Enrico” ha affermato l’uomo in collegamento con le Iene.

Le Iene Show 22 ottobre 2020, i cinghiali uccisi a Roma

Il secondo servizio parla dell’uccisione di sei cuccioli di cinghiale e della loro madre, ad opera della polizia di Roma. La situazione è stata trattata con eccessiva durezza, prendendo una strada violenta. La polizia non ha ascoltatonessuno: nè gli abitanti della zona limitrofa al parco dei cinghiali, divenuti famosi nel quartiere per via della loro bonarietà; nè le associazioni animaliste che si erano offerte di occuparsi degli animali per trasportarli in una riserva. Questo nonostante Zingaretti in persona avesse approvato lo spostamento dei cinghiali in una zona sicura.

A nulla è valsa la sommossa dei cittadini, intervenuti per fermare la polizia.

“La colpa è dell’amministrazione capitolina” afferma l’onorevole Brambilla. Il sindaco Virginia Raggi si è negata alle domande delle Iene, ma ha parallelamente attivato le indagini per definire la responsabilità dell’accaduto. I cinghiali erano in un parco chiuso da recinzioni di metallo, e non rappresentavano un periodo per nessuno.

Lo scherzo a Maddalena Corvaglia

La vittima dello scherzo di questa sera è Maddalena Corvaglia. Durante una puntata di Ciao Darwin 7 ha partecipato a una prova di coraggio durante la quale è stata ricoperta di grandissime blatte. Così, le Iene hanno deciso di disseminare casa sua di blatte, per farle vivere nuovamente l’incubo provato a Ciao Darwin.

Ancora peggio, le Iene hanno fatto credere alla Corvaglia che il suo amato cane Stella abbia mangiato una delle blatte.

Messa di fronte al suo più grande terrore, le gigantesche blatte, Maddalena Corvaglia proprio non riesce a superare la sua paura, nemmeno quando scopre che è tutto uno scherzo. “Ora uccidi quelle me**e” esclama la Corvaglia all’inviato delle Iene.

Gli algoritmi che ci spiano dagli smartphone

Non è una sorpresa che nella top 10 delle app più scaricate sui nostri smartphone ci siano social network gratuiti. Ma se il titolo del servizio di questa sera è “Se è gratis il prodotto sei tu” c’è un motivo. “Ognuna di queste app sa cosa fai, e memorizza, ad esempio, quanto ci fermiamo mentre scorriamo sui social davanti a un post. Preferenze insospettabili” dichiara un consulente informatico. Tramite queste informazioni, su internet viene prodotto un profilo invisibile agli utenti che registra le loro preferenze. Prevalentemente usato per proporci pubblicità e acquisti mirati.

Tutte queste informazioni vengono utilizzate anche al di fuori della app sulla quale vengono registrate. “Ecco perchè se cerchiamo su Google una marca di scarpe, su Facebook ci verranno proposte molte più pubblicità di scarpe subito dopo” continua l’esperto interpellato dalle Iene.

“La pubblicità non serve più a indurre necessità. Serve a capire le tue necessità, per indurti a soddisfarle più frequentemente” dichiara ancora l’esperto intervistato.