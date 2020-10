In diretta questa sera, 25 ottobre, su Canale 5 va in onda la quarta puntata in diretta di Live non è la D’Urso. La conduttrice accoglie nel suo talk ospiti per discutere di gossip ed eventi rilevanti che li hanno riguardati nella stringente attualità.

Morgan parla della sua proposta candidatura a sindaco di Milano.

Gina Lollobrigida, poi, è ospite in studio per raccontare altri retroscena sul suo non-matrimonio con Francisco Javier Rigau. La diva ha dovuto difendersi in tribunale da Rigau, che, nel tentativo di truffarla estorcendole denaro, sosteneva di averla sposata.

Infine, Rita dalla Chiesa torna ospite di Canale 5 per una sera; per assistere in un Drive-In realizzato in studio al “film della sua vita”, con scene inedite mai trasmesse prima in tv.

