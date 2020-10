Stasera in TV lunedì 26 ottobre 2020, Programmi, film, Rai, Mediaset, Sky

Tra i programmi da guardare in tv stasera, lunedì 26 ottobre 2020, l’ultima puntata di Io ti cercherò su Rai 1 e The Choice, il documentario sulle presidenziali statunitensi su Rai 2. Mentre, su Canale 5 ritorna il Grande Fratello e su Rete 4 c’è Quarta Repubblica. Inoltre, su NOVE c’è l’esordio di Riaccendiamo i fuochi.

Stasera in TV, programmi e film del 26 ottobre 2020 su Rai 1 e sugli altri canali Rai

Lunedì 26 ottobre, alle 21:25, su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata di Io ti cercherò. Gli episodi 7 e 8 della serie con Alessandro Gassmann e Maya Sansa sono intitolati Due padri e Le divise. Valerio vuole incontrare i vertici dell’organizzazione che controlla il traffico di droga a Ostia e per farlo decide di rapinare un membro del clan. Poi, li segue con un dispositivo GPS. Nel frattempo, scopre che il fratello Gianni nasconde molte cose ed ha tenuto segreta una società immobiliare con sede a Londra. Potrebbe essere coinvolto nella morte di Ettore.

Rai 2, alle 21:20, propone il documentario The Choice. È un ritratto dei due candidati alla Presidenza degli USA, Donald Trump e Joe Biden, realizzato da Michael Kirk. Le elezioni sono previste per il 3 novembre.

Segue, alle 23:35, il programma comico Una pezza di Lundini.

Mentre, su Rai 3 alle 21:20 c’è la puntata settimanale di Report. Sigfrido Ranucci e la sua redazione ancora sulle tracce dei presunti finanziamenti illeciti alla Lega. Inoltre, un’inchiesta sulle infiltrazioni criminali in Lombardia e una sugli ospedali romani in tilt, con le ambulanze bloccate per decine di minuti prima di poter entrare in pronto soccorso.

Rai 4, alle 21:20, propone alle 21.18 la serie Marvel’s Daredevil, episodio 11, stagione 3. Alle 22:11, segue Marvel’s Jessica Jones, episodio 13 della stagione 2.

Su Rai 5, alle 21:15, c’è Nessun Dorma, magazine musicale a cura di Massimo Bernardini.

Inoltre, su Rai Movie, alle 21:10, va in onda il film western …E poi lo chiamarono Trinità. Con Terence Hill.

Infine, Rai Premium trasmette in replica la puntata di Tale e quale Show andata in onda venerdì 23 ottobre.

Stasera in TV lunedì 26 ottobre 2020, programmi, film Canale 5 e altri canali Mediaset

Lunedì sera, Canale 5 trasmette alle 21:41 una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Dopo l’ingresso di Stefano Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi, serata a rischio eliminazione per Stefania Orlando, Francesco Oppini, Guenda Goria, Elisabetta Gregoraci, Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Pretelli.

Mentre, Italia 1 stasera alle 21:23 manda in onda il film Jack Ryan – L’iniziazione. Regia di Kenneth Branagh. Un giovane americano si arruola volontario nei Marines. Nel 2003, combatte in Iraq, dove rimane gravemente ferito. Al ritorno in patria, un agente della CIA gli propone un lavoro come analista di Wall Street, che sfocia in una storia di violenza quando vola in Russia per verificare alcuni investimenti sospetti.

Invece, lunedì 26 ottobre Rete 4 programma alle 21:25 Quarta Repubblica, con Nicola Porro. Intervengono il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, il virologo Giorgio Palù, l’economista Carlo Cottarelli, il manager Riccardo Ruggeri e il Sindaco di Genova Luigi Brugnaro.

Su Cine34, alle 21:05 c’è Onda su onda, film di Rocco Papaleo. Il protagonista è Gegè Cristofari, cantante dimenticato e vicino alla bancarotta. Si imbarca verso Montevideo per ritrovare il successo e sulla nave conosce il cuoco Ruggero, con cui nasceranno continui colpi di scena. Nel cast anche Alessandro Gassmann.

Iris programma alle 21:17, The butler – un maggiordomo alla Casa Bianca. Ispirato alla storia vera del maggiordomo afroamericano Eugene Allen.

Su 20, alle 21:11, va in onda il film Rise of legend – La nascita della leggenda. Storia del maestro di kung-fu Wong Fei-Hung e delle due lotte contro una dinastia corrotta.

Inoltre, alle 21:22, su La5 c’è Rosamunde Pilcher: L’uomo dei miei sogni.

Su Italia 2, alla 21:10, il film fantastico Constantine. Con Keanu Reeves.

Infine, su Mediaset Extra, diretta h24 dalla casa del Grande Fratello Vip 5.

Programmi e film da guardare su La7, La7d, Real Time, NOVE, Tv8, Cielo e Paramount Channel

Tra i programmi di La7 per lunedì 26 ottobre 2020, alle 21.15 c’è Grey’s Anatomy. Episodi 350 e 351 della stagione 16.

Invece, su La7d, lunedì 26 ottobre alle 21:30, torna Little murders, con l’episodio Il caso Protheroe. È una serie ispirata ai gialli di Agatha Christie.

Su NOVE, alle 21:30, stasera inizia in prima tv Riaccendiamo i fuochi, nuovo programma con il ristoratore romano Francesco Panella. Un tour in cinque ristoranti italiani, per aiutare gli imprenditori del settore a reinventarsi in questo delicato periodo di pandemia.

Il programma Riaccendiamo i fuochi va in onda in contemporanea anche su Real Time. Poi, alle 22:35, segue La clinica per rinascere – Obesity center Caserta. L’episodio si intitola Michela ed è l’ottavo della stagione 3.

Mentre, su Tv8, alle 21:35 prosegue le repliche di Gomorra – La serie, episodi 3 e 4 della stagione 4.

Nel frattempo, Cielo trasmette dalle 21:20 il film The words. Storia intricata intorno alla figura dello scrittore Clay Hammond, al suo libro e alla dottoranda che lo corteggia. Con Bradley Cooper, Dennis Quaid e Jeremy Irons.

Infine, Paramount Channel programma alle 21:15 il film The door in the floor. Una coppia perde due giovani figli in un incidente e ne esce stravolta. Lui si chiude nel lavoro, lei inizia a soffrire di depressione e tradisce il marito con un diciottenne in cui rivede qualcosa dei figli. Con Kim Basinger, Jeff Bridges ed Elle Fanning.

Stasera in TV lunedì 26 ottobre 2020, Programmi e film in onda su Sky

Per quanto riguarda i programmi Sky in onda stasera, lunedì 26 ottobre, su Sky Uno va in onda alle 21:15 Masterchef USA. In prima tv, gli episodi 11 e 12 della stagione 10.

Mentre, Sky Atlantic, alle 21:15, in prima tv gli episodi 3 e 4 della serie The third day, con Jude Law.

Sky Arte programma alle 21:15 Comics – La storia segreta. Robert Kirkman racconta la storia della Image Comics.

Tra i film in onda su Sky stasera lunedì 26 ottobre, Sky Cinema Uno propone Sono solo fantasmi. Film di Christian De Sica, in cui tre fratelli squattrinati provano a mettere in piedi un’attività spacciandosi per acchiappafantasmi.

Su Sky cinema Due, alle 21:15, L’affido – Una storia di violenza. Film nastro d’Argento a Venezia nel 2017, che racconta una storia di violenza familiare, fisica e psicologica, che si consuma attorno alla contesa per l’affidamento di un undicenne.

Anche Sky Cinema Halloween, ma alle 21:45, propone Sono solo fantasmi.

Invece, Sky Cinema Family programma, alle 21:00, Il gatto con gli stivali. Nella versione realizzata come spin-off di Shrek.

Su Sky Cinema Romance, alle 21:00, La signora in rosso. Celebre commedia degli anni ’80, con Genne Wilder e Kelly LeBrock, valso l’Oscar a Stevie Wonder per la colonna sonora.

Infine, su Sky Cinema Drama, alle 21:00, c’è Fatal Agents, con Sophie Marceau.