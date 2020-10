Ascolti Tv domenica 25 ottobre 2020. Vince L’Allieva 3. Live non è la D’Urso scende al 12.3%. Ottimo risultato per Che tempo che fa con una share dell’11.5%. Non è L’Arena al 6.5%. Ecco nei dettagli il risultato dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 25 ottobre 2020, il prime time

Su Rai 1 L’Allieva 3 ha ottenuto 4.493.000 telespettatori con 20.5%

Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha siglato 1.245.000 spettatori con 4.7%

Su Rai 3 Che Tempo che Fa: 2.905.000 telespettatori con 11.5%

Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso: ha raccolto 1.854.000 spettatori con 12.3%

Su Rete 4 Il film The town ha registrato 5811.000 telespettatori con 2.8%.

Su Italia 1 X-Men: L’inizio: 1.055.000 persone con 4.7%.

Su La 7 Non è l'Arena ha coinvolto 1.009.000 telespettatori con 6.5%.

Su Tv8 Masterchef Italia è scelto da 547.000 spettatori con 2.7%

Su NOVE Salvinology: Tutti i volti di Matteo: 154.000 telespettatori con 0.6%.

Ascolti Tv domenica 25 ottobre 2020, la fascia preserale L’Eredità al di sotto del 20% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei sette: 3.397.000 con 16.4%. L’Eredità 4.556.000 spettatori con 19.5% Su Rai 2 Novantesimo Minuto: 899.000 con 4.6% e 959.000 con 4.2% Su Rai 3 TGR sigla 3.729.000 spettatori con 15.5% Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida: 2.496.000 con 12.1%. RiCaduta Libera 3.380.000 con 14.6% Su Rete 4 Tempesta d’Amore coinvolge 887.000 spettatori con 3.6%. Su Italia 1 CSI: NY ha totalizzato 600.000 persone con 2.5% Su La 7 Il Club delle prime mogli intrattiene 240.000 persone con 1.7% Su Tv8 il GP di Formula 1 del Portogallo: 1.242.000 con 5.9% Su NOVE Deal with It – Stai al Gioco: 229.000 spettatori con 1%. Ascolti Tv domenica 25 ottobre 2020, l’access prime time La prima parte di Che tempo che fa al 7.2% Su Rai 1 Soliti Ignoti: 4.806.000 spettatori con 18.1% Su Rai 3 Che Tempo che Fa, prima parte: 1.840.000 telespettatori con 7.2% Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 3.244.000 spettatori con 12.1%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.256.000 con 4.8% e 1.137.000 con 4.3% Su Italia 1 CSI ha totalizzato 1.039.000 persone con 3.9% Su Tv8 4 Ristoranti sigla 485.000 spettatori con 1.8% Su NOVE Little Big Italy: 328.000 con 1.8%

Ascolti Tv domenica 25, daytime mattutino

Bene Paesi che vai con Livio Leonardi.

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia: 1.027.000 con 17.1% e 2.030.000 con 22.5%. Paesi che Vai: 1.599.000 con 18%.

Su Rai 2 Dream Hotel conquista 478.000 spettatori con 3.6%.

Su Rai 3 Le Parole per Dirlo 333.000 persone con 3.7%

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde: 1.075.000 con 9.8%. Melaverde: 2.139.000 con 14.6%

Su Rete 4 Colombo: 312.000 spettatori con 1.7%..

Su Italia 1 The Vampire Daries: 316.000 persone con 2.6%

Su La 7 L’Ingrediente Perfetto: 147.000 spettatori con 1.5%.

Su Tv8 MotoGP: 913.000 spettatori con 4.6%.

Ascolti Tv domenica 25, day time pomeridiano

Cala leggermente Domenica in. La Fialdini meglio della D’Urso.

Su Rai 1 Domenica In: 3.038.000 con 16.5% e 2.656.000 con 15.9%. Da Noi… a Ruota Libera: 2.456.000 con 13.9%

Su Rai 2 Giro d’Italia: 1.427.000 con 7.9% e 2.162.000 con 12.9%

Su Rai 3 Mezz’Ora in più: 1.349.000 con 7.8%. Mezz’Ora in più – Il Mondo che Verrà: 1.040.000 con 6.3%

Su Canale 5 TG5 con Conferenza di Conte: 4.001.000 con 18.9%.Domenica Live: 2.275.000 con 13.9%

Su Tv8 Moto2 coinvolge 571.000 telespettatori con 3.2%

Ascolti Tv domenica 25, seconda serata

Bene anche il Tavolo di Che tempo che fa

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha siglato 641.000 spettatori con 6.7%

Su Rai 2 La Domenica Sportiva: 788.000 con 5.3%. L’Altra DS: 219.000 con 3.2%

Su Rai 3 Che Tempo che Fa – il Tavolo 1.278.000 persone con 7.8%

Su Canale 5 il TG5 Notte ha informato 423.000 persone con 12.4%.

Su Rete 4 Formula per un Delitto: 192.000 spettatori con 3.9%