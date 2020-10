Questa sera, lunedì 26 ottobre, dalle 21.20 va in onda su Canale 5 in diretta, la tredicesima puntata del GF Vip 5. Alfonso Signorini conduce il reality show per la seconda volta consecutiva. E’ affiancato dagli opinionisti Antonella Elia e Pupo.

Quattro nuovi concorrenti entrano nella casa fra oggi e venerdì. Stefano Bettarini fa il suo ingresso questa sera. L’ex marito di Simona Ventura, è un veterano, ha già vissuto l’esperienza del Grande Fratello Vip nel 2016.

Giulia Salemi e Selvaggia Roma, entrambe influencer, e Paolo Brosio, giornalista, entreranno invece successivamente. Brosio avrebbe dovuto essere presente fin dalla prima puntata di questa edizione, ma ha dovuto ritardare di un mese l’ingresso in quanto era risultato positivo al Covid.

Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria e Stefania Orlando sono i vip in nomination questa settimana. Ricordiamo ai telespettatori che possono decidere chi sarà eliminato votando sul sito ufficiale del GF Vip.

GF Vip 5 diretta 26 ottobre