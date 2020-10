Picone è risultato positivo al Covid. Il comico siciliano dopo aver eseguito il test rapido, prima di entrare nello studio di Striscia la Notizia, ha scoperto di poter aver contratto il Coronavirus. E per tale ragione in via precauzionale nella puntata del 26 ottobre è assente. Segue la puntata dalla sua abitazione.

Picone positivo Covid, chi lo sostituisce

Valentino Picone è protagonista, assieme all’amico e collega Ficarra, di Striscia la Notizia, il programma satirico in onda alle 20:30 su Canale 5. Ma la coppia deve momentaneamente dividersi.

Lunedì 26 ottobre Picone si è recato negli studi Mediaset di Cologno Monzese per le registrazioni. Prima di iniziare però si è sottoposto, come da prassi, al test rapido. Il risultato si ottiene in pochi minuti ed il conduttore ha scoperto di essere positivo.

Ma Salvo Ficarra ha deciso di andare comunque in onda, ma non da solo. Infatti Picone è stato sostituto da Cristiano Militello, uno degli inviati più amati che è al timone della rubrica Striscia lo striscione. Ogni lunedì Militello commenta i cartelloni che i tifosi espongono negli stadi durante le partite di calcio. E gli episodi più divertenti degli incontri calcistici come la classiche “gufate“.

Non sappiamo se Militello lo sostituirà per una o per più puntate. Infatti Picone potrà tornare in trasmissione solo se il test molecolare darà esito negativo. É probabile che nei prossimi giorni a fianco di Ficarra possano avvicendarsi altri inviati del Tg satirico di Antonio Ricci.

Ma il conduttore non è l’unico caso di Covid che si è verificato a Striscia la notizia. Anche Antonio Ricci, il creatore del tg satirico di Canale 5, é risultato positivo. Dopo un ricovero di sette giorni all’ospedale di Albenga per accertamenti, Ricci è tornato a casa dove seguirà il periodo di convalescenza.

Gli altri casi di Covid in Tv negli ultimi giorni

Negli ultimi giorni si sono moltiplicati i casi di Covid nel mondo della televisione. Dopo i casi di Ballando con le stelle, Le Iene Show ed altre trasmissioni, recentemente sono risultate positive anche Federica Pellegrini e Mara Maionchi che ha contratto il Coronavirus pochi giorni fa. Infatti è ricoverata da sabato scorso in un ospedale milanese. La produttrice discografica aveva appena terminato le registrazioni di Italia’s got talent. E fortunatamente le sue condizioni non sembrano essere preoccupanti.

Ma lunedì 26 ottobre, oltre a Picone, anche un altro volto di Canale 5 è risultato positivo. Si tratta di Gerry Scotti che ha annunciato su Instagram di essersi ammalato di Covid 19. Il conduttore ha scoperto di essere positivo dopo aver eseguito il tampone. Doveva recarsi a Roma per le nuove puntate di Tu si che vales, in onda ogni sabato sera su Canale 5. Anche le sue condizioni non sono gravi. Presenta solo qualche decimo di febbre ed è sotto osservazione medica.