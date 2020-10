Che succ3de 26 ottobre, diretta, Geppi Cucciari, ospiti, puntate, Rai 3

Alle 20:20 di questa sera, lunedì 26 ottobre, su Rai 3 va in onda la prima puntata di Che succ3de?, con Geppi Cucciari. È una nuova striscia quotidiana in cui la comica rileggere l’attualità con ironia e affidandosi ai contributi più o meno improvvisati delle persone comuni. Sarà in video tutte le sere fino alle 20:45, tra Blob e Un posto al sole.

Il programma va in onda dagli Studi Rai di Torino, ma scandaglia tutto il paese per registrare in maniera ironica il punto di vista degli italiani.

Che Succ3de 26 ottobre, la prima puntata

Con Che succ3de, Geppi Cucciari prova a raccontare gli eventi di giornata tramite video, post sui social network, vox populi e ospiti più o meno conosciuti. Inoltre, si alterneranno in studio sondaggisti e musicisti.

L’intenzione, resa in chiave ironica e satirica, è quella di affrontare i temi di attualità ascoltando direttamente il parere delle persone comuni, senza intermediari.

La Cucciari prova a raggiungere l’obiettivi grazie ad un panel dei riferimento costituito da 42 persone, rappresentativo dell’italiano comune.

In ogni puntata ci sarà un “padrone di casa”. Ovvero, un complice intercettato fuori dallo studio di Torino che faranno da spalla a Geppi Cucciari.

Infine, al venerdì Che succ3de si trasfrorma in un game show, cui oltre alle persone comuni partecipa un vip ospite.

La conduttrice ha ideato il programma insieme a Luca Bottura.

La diretta inizia con il Sindaco di Torino Chiara Appendino

La diretta del 26 ottobre inizia con il commento affidato alla voce fuori campo di Luca Ward e l’autoironia di Geppi Cucciari. Un video passa in rassegna alcuni dei grandi momenti vissuti negli studi Rai di Torino. Serve a scherzare sul fatto che dopo tante trasmissioni nobili, in quella struttura sia arrivato un programma di bassa lega.

All’autoironia di Geppi Cucciari si presta volentieri la Sindaca di Torino, Chiara Appendino. È presente in studio e scherza con lo stesso piglio per dare il benvenuto suo e della città a Che succ3de?.

Poi, la conduttrice smorza il tono per spiegare come il programma vada in onda senza orchestra e con pochi ospiti in studio. “Non lo so se andrà tutto bene, ma saremo qui”, aggiunge.

Subito dopo, presenta il panel di 42 italiani collegati in video call dalle loro abitazioni.

Il programma inizia con uno dei suoi schemi ricorrenti. Geppi Cucciari parla di un tema d’attualità (in questo caso i nuovi dpcm del governo) e poi interpella alcuni dei membri del panel. Lo fa con domande leggere e ironiche sulla quotidianità, come: “Qual è il posto più strano in cui hai visto una conferenza stampa di Conte?”.

I membri del panel sono sparsi in tutte le regioni d’Italia e la conduttrice ne interpella due o tre per ciacuna domanda.

Vox Populi a Che succ3de 26 ottobre

Quello che arriva dopo è un altro dei punti fermi di Che succ3de, cioè il vox populi. Un inviato è andato per le vie di Torino a raccogliere insinuazioni dei passanti sulle più stravaganti teorie del complotto legate al coronavirus. “Mi addentrerei nel magico mondo del complotto”, annuncia Geppi Cucciari.

Ce n’è per tutti i gusti, dai complotti dei cinesi a quelli dei russi, dalla massoneria a poteri economici oscuri. Le teorie sono talmente strampalate e vaghe che sentirle una dietro l’altra genera un effetto quasi comico.

Poi, è il momento di un’ulteriore domanda: Cosa ti mancherà di più a causa delle nuove limitazioni? Il primo a rispondere è un abruzzese, che lavora in un piccolo teatro locale.

Mentre, per quanto riguarda i video dai social network, arrivano i video pubblicati su Tik Tok da alcuni preti e alcune suore. Dopodiché, la Cucciari parla con una di loro.

Infine, Che succ3de saluta il pubblico tornando al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Visto l’imminente inizio di Un posto al sole, la chiusura è affidata ad un video divertente. Un estratto della soap con Marina Giordano (interpretata da Nina Soldano) e un’intervista di Conte sono stati uniti grazie ad un taglia e cuci di immagini e parole. Il risultato finale simula una discussione piuttosto tesa tra i due, con Marina Giordano che pianta in asso il Presidente, sbattendo la porta.

Che succ3de del 26 ottobre finisce qui