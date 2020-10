Lunedì 26 ottobre, in diretta dalle 23:15 su Rai 3, debutta Fame D’amore 2. Il programma è condotto da Francesca Fialdini.

Per quattro nuove puntate, la conduttrice torna ad occuparsi di disturbi alimentari giovanili, come l’anoressia e la bulimia. E di come questi fenomeni siano aumentati durante il lockdown.

Nella seconda edizione la Fialdini si sofferma maggiormente sull’obesità che colpisce una cospicua percentuale della popolazione. La trasmissione oltre ad ascoltare le testimonianze dei ragazzi, spiega anche come i famigliari affrontano con loro la patologia.

I protagonisti di Fame d’amore 2 sono Sofia, Alberto, Beatrice e Massimiliano.

Fame d’amore 2 diretta 26 ottobre, prima puntata