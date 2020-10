Giovedì 29 ottobre, in diretta alle 21.25 su Sky Uno, va in onda X Factor 2020 con la conduzione di Alessandro Cattelan.

Prendono il via i Live, dove i 12 concorrenti selezionati entrano ufficialmente nella competizione canora. Ma quest’anno, a differenza del passato, presentano oggi i loro brani inediti. I cantanti sono divise in quattro categorie e sono rappresentati da altrettanti coach.

Emma guida gli Under uomini, mentre Hell Raton si occupa della Over donne. Invece Mika rappresenta gli Over. Infine a Manuel Agnelli, leader degli Afterhours, sono stati affidati i gruppi. Ospite del primo live: Ghali, che presenta l’ultimo singolo Barcellona.

X Factor 2020 diretta 29 ottobre, live, inediti, ospiti, Ghali

La diretta del 29 ottobre inizia con una clip che raccoglie le sensazioni che provano i cantanti prima di iniziare i Live. Tutti sperano, in futuro, di poter vivere di musica.

Entra in studio Alessandro Cattelan accompagnato dai quattro gruppi in gara, dal corpo di ballo. E da molti effetti speciali, come il fuoco e le luci ad intermittenza che creano atmosfera. Successivamente i giudici, Manuel Agnelli, Emma, Mika, Hell Raton si accomodano nella loro postazione.

Il conduttore non nega che, a causa del Covid, lo show rischiava di non andare in onda. Ma nonostante il periodo complicato sono pronti a regalare delle emozioni al pubblicano.