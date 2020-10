Le Iene Show, il secondo appuntamento settimanale del giovedì è in onda questa sera, 29 ottobre 2020, alle 21.20 su Italia 1. Il trio di conduttori dovrebbe essere quello al femminile composto da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei; ma solo se quest’ultima risultasse negativa al tampone.

Sul sito ufficiale del programma Iene.it sono state pubblicate, come di consueto, alcune anticipazioni di servizi in onda questa sera.

Dopo gli aggiornamenti sul caso di Filippo Raciti trasmessi la settimana scorsa, sarebbero emerse nuove prove sulla morte dell’ispettore capo. In particolare, potrebbe esserci un testimone chiave che ha assistito alla scena; un detenuto nel carcere di Palermo.

Proseguono anche i servizi a tema Covid, con un’intervista esclusiva a un medico dell’ospedale Niguardi di Milano. Le sue dichiarazioni, purtroppo, non sono positive. Pare infatti che la struttura non sia preparate per la seconda ondata, se il trend dei contagi dovesse crescere ulteriormente.

Infine, il protagonista dello scherzo di questa sera è Paolo Ciavarro. Al noto influencer Le Iene faranno credere che la sorella della sua fidanzata, Clizia Incorvaia, gli stia rivolgendo delle avanches.

Vi ricordiamo che potete recuperare la puntata in onda questa sera e le precedenti sul sito ufficiale Iene.it, o sul servizio in streaming MediasetPlay.

Le Iene Show 29 ottobre 2020

Il trio di conduttrici al femminile è al completo, e anche Roberta Rei è in studio stasera, dopo essersi negativizzata.

Poi, è subito mandato in onda uno scherzo fatto da alcuni ragazzi e ragazze ai loro genitori. Hanno finto, durante il lockdown, di essersi innamorati/innamorate di un ragazzo o una ragazza che non rispondono esattamente al “fidanzato/a dei sogni” di ogni genitore. Nel caso delle ragazze, il compagno prescelto è un uomo tatuatissimo, di professione trapper. Nel caso dei ragazzi, una donna molto più grande dei loro figli. Alcuni hanno anche finto di fare outing e rivelarsi omosessuali.