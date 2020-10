Ecco le squadre di X Factor 2020 che inizia il proprio percorso con sette serate di musica live. L’obiettivo è scegliere il vincitore dell’edizione 2020 di X Factor. Un percorso nel quale ogni giudice è come di consueto affiancato da un producer. Insieme ogni settimana sceglieranno e assegneranno i brani ai ragazzi in gara. E prepareranno con loro le performance in sala prove e le affineranno per arrivare al Live del giovedì sera.

X Factor 2020 le squadre dei quattro coach

Ecco le 12 proposte musicali in gara per X Factor di quest’anno.

Under Uomini guidati da Emma

Blind è il trapper con la faccia da duro ma dal cuore tenero. Ha 20 anni, è perugino cresciuto nel quartiere popolare di Ponte San Giovanni a cui è molto legato. Ed ha “fame” di imparare, crescere e arrivare;

Blue Phelix è il 22enne dall’immagine gender fluid, livornese ma di casa a Londra. Popolare su TikTok, polistrumentista. I giudici hanno apprezzato sin da subito coraggio e talento;

Santi è lo studente 18enne di Casalecchio di Reno (Bologna). E’ un ragazzo acqua e sapone, molto legato alla sua famiglia. Suona chitarra, sassofono, pianoforte, batteria e basso, è figlio del nuovo cantautorato indie pop. Loro loro tre compongono la squadra degli Under Uomini guidati da Emma, che avrà in squadra come producer Frenetik & Orange;

Under Donne di Hell Raton

Casadilego, 17enne di Teramo, studia pianoforte classico e suona anche la chitarra. Alle Audition aveva fatto commuovere Manuel Agnelli con un pezzo di Joni Mithcell;

cmqmartina, 21enne di Monza, finora si è fatta apprezzare con cover di Domenico Modugno e Jovanotti. Ma anche con un suo inedito che i giudici hanno valutato subito come una hit;

MYDRAMA, 22enne della provincia di Cremona. Il nome fa riferimento ad alcuni “drammi” sentimentali che ha vissuto in passato. A loro tre il compito di rappresentare le Under Donne di Hell Raton, che ha scelto di lavorare con il produttore Ignazio Slait Pisano;

X Fctor 2020 squadre, i gruppi di Manuel Agnelli

I Little Pieces of Marmelade un duo della provincia di Ancona, è formato da Daniele, insegnante di chitarra (batterista, voce principale, 25 anni) e Francesco, sound engineer (chitarra e il sinth, seconda voce, 24).

I Manitoba, duo formato da Filippo (chitarra e basso, seconda voce, 29 anni) e Giorgia (voce e drum machine, 26), entrambi della provincia di Firenze, che fanno indie rock con sonorità elettroniche.

I Melancholia, trio di Foligno, Perugia, formato da Benedetta (voce, 22 anni), Fabio (tastiere, 24) e Filippo (chitarra, 23).Forte identità musicale, sul palco sono un mix di energia ed espressività. Ecco i 3 Gruppi di questa edizione che, capeggiati da Manuel Agnelli, avranno in squadra Rodrigo D’Erasmo come loro producer

Over di Mika

Eda Marì, 25enne di San Lucido (Cosenza), gestisce una scuola di danza insieme a sua madre. Finora si è esibita, tra l’altro, con due applauditissimi inediti; N.A.I.P.Ha 29 anni, è di Lamezia Terme ma bolognese di adozione, si è fatto notare con scrittura e stile ironici. Suona chitarra, batteria, synth, pianoforte e loop station.

Vergo, 29enne nato a Palermo ma trasferitosi a Milano dove di giorno fa il portinaio e di notte il producer, look carismatico e mosse curate e accattivanti. Sono loro tre, infine, i componenti della squadra degli Over di Mika, che ha scelto la consulenza di Taketo Gohara.