Ecco le anticipazioni per il reality televisivo Uomini e donne nella settimana 2-7 novembre, e il riassunto delle puntate precedenti dal 26-30 ottobre. L’appuntamento è nel day time pomeridiano di Canale 5, con Maria De Filippi.

Uomini e Donne 2-7 novembre, anticipazioni puntate, registrazioni

La settimana appena trascorsa su Uomini e Donne è stata particolarmente travagliata. Non solo a causa dei consueti litigi fra tronisti, dame e cavalieri. Ma anche perché, data l’impennata dei contagi da Covid, la conduttrice Maria De Filippi è stata costretta a imporre una nuova regola.

Corteggiatori e tronisti non possono più scambiarsi effusioni, per ridurre al minimo possibile i contatti fra partecipanti. Finchè non sarà rientrata l’emergenza sanitaria, quindi, non assisteremo più a baci appassionati come quelli visti fra Gemma e Biagio la settimana scorsa. Sono tuttavia ancora consentiti gli abbracci.

La decisione ha scatenato numerose polemiche fra i fan e anche fra i partecipanti; tuttavia, data l’entità dell’emergenza, la conduttrice e gli autori hanno preferito mettere al sicuro i tronisti e i corteggiatori/corteggiatrici da possibili contagi.

Per comprendere gli eventi che accadono la settimana prossima, dal 2-7 novembre a Uomini e Donne dobbiamo analizzare quanto già accaduto nelle puntate dal 26-30 ottobre.

Nel corso dell’ultima puntata trasmessa Beatrice Buoncore ha lasciato lo studio in lacrime, delusa dal comportamento del tronista Davide Donadei, con cui ha avuto un acceso litigio. Donadei ha baciato Chiara, la rivale di Beatrice, ma è poi subito corso dietro a quest’ultima quando ha abbandonato lo studio venerdì scorso. Sarà riuscito a calmarla? Nel corso della prossima settimana scopriremo come si è evoluto il loro rapporto.

Inoltre, sappiamo che Gemma Galgani ha chiuso ogni rapporto con Biagio. Nonostante siano stati al centro delle conversazioni di tutti per i loro eccessivi slanci di passione, Gemma non ha accettato che Biagio abbia incontrato nuovamente Sabina. Cercherà di riconquistarla? O sarà Gemma, stavolta, a sorprenderlo uscendo con un altro spasimante?

Uomini e Donne 2-7 novembre, riassunto puntata 26 ottobre

Il triangolo amoroso composto da Michele, Carlotta e Roberta è ancora molto discusso in trasmissione. Carlotta è stufa del comportamento di Michele, che accusa di essere “un paravento”. Roberta, invece, è propensa a proseguire la relazione con lui. Ma poi la De Filippi avvisa il tronista che ci sarebbe una nuova ragazza propensa a conoscerlo. Lui accetta di incontrarla. Ed anche Roberta si stizzisce. “Come fai ad avere voglia di stare con me e poi a far venire altre persone?” gli dice.

Gemma parla bene di Mario, che ha avuto modo di conoscere più a fondo nei giorni scorsi. Biagio non è contento, ma è criticato da Alessio che lo accusa di avere “una bella faccia tosta”. Sappiamo infatti che Biagio si è visto con molte spasimanti durante il suo periodo di frequentazione con Gemma.

Un altro triangolo amoroso quasi scoppiato nel corso della precedente settimana è formato da Chiara, Davide e Beatrice. Chiara confessa di aver quasi lasciato il programma in seguito al comportamento di Davide. Che però si preoccupa più della reazione di Beatrice, con la quale desidera ballare per scusarsi.

Riassunto puntata 27 ottobre

Scopriamo che Nicola e Veronica hanno discusso nel post-puntata. Veronica non sopporta più le ingerenze di Gemma nel loro rapporto. Tina le dà ragione riguardo Gemma, ma la rassicura su Nicola. La discussione, quindi, prosegue proprio fra Tina e Gemma, stufa dei continui battibecchi..

Gianluca e Gabriella parlano del loro rapporto. Lei lo definisce “un narciso”, ed è preoccupata per l’evolversi della loro frequentazione. Ma poi, stando alle immagini del loro ultimo incontro, non sembra andare così male.

Ferito dalle dichiarazioni di Gabriella, Gianluca racconta del suo passato, di come si sia dovuto rendere indipendente fin da giovanissimo, e la rassicura: vuole proseguire il rapporto con lei. Le chiede di fidarsi di lui. Poi, ballano insieme.

Riassunto puntata 28 ottobre

Aurora è contesa fra tre spasimanti: Matteo, Gianfranco e Stefano. Al centro dello studio esprimono i loro sentimenti per lei uno alla volta. Aurora confessa di preferire Giancarlo, l’unico con cui è entrata davvero in confidenza. Ma vorrebbe conoscere meglio anche Stefano.

Gianni, come sempre, critica aspramente Aurora, che definisce “cattiva”. Anche Tina, Armando e Roberta si scagliano contro di lei, accusandola di aver violato le regole del programma. Avrebbe infatti postato sui social immagini degli incontri con i tre spasimanti. Interviene Maria De Filippi che fa presente come questa non sia una vera e propria regola, ma più “un invito” della redazione, fra l’altro, violato da quasi tutti i partecipanti.

Torna in studio Camilla, che si giustifica con la conduttrice dopo aver abbandonato lo studio arrabbiatissima con Gianluca. Ma non basta: la ragazza chiede a Gianluca se esiste una possibilità per loro due, e lui risponde di no. Non riesce ad accettare il comportamento infantile di Camilla e la sua fuga aspettandosi di essere richiamata. Così Camilla va via nuovamente.

Aurora, a fine trasmissione, balla con Stefano.

Riassunto puntata 29 ottobre

Si torna a parlare di Gemma e Biagio. Lei vorrebbe continuare a vederlo, perchè le comunica emozioni mai provate, ma lui è troppo “farfallone”.

L’ultimo incontro di Biagio, al di fuori del rapporto con Gemma, è stato con Maria. Biagio ha visitato la donna in ospedale, in occasione della nascita del nipotino di lei. E le ha anche portato delle mozzarelle in regalo. Inoltre, pare che si siano anche scambiati un bacio.

Dopo aver saputo di un ennesimo incontro di Biagio anche con Sabina, Gemma esplode. E annuncia di volersi tirare fuori dalla relazione, a meno che Biagio non si decida definitivamente. Ma lui, per tutta risposta, a fine programma balla con Sabina.

Riassunto puntata 30 ottobre

Michele si è infine deciso: vuole uscire solo con Roberta. Tuttavia, è restio a parlare di una vera e propria esclusiva. Infatti, pare che sia uscito di nuovo con Serena, mandando su tutte le furie Roberta ancora una volta.

Inoltre, a complicare ulteriormente la situazione, una nuova corteggiatrice, Giulia, si mostra interessata a Michele. La bellezza dirompente di lei lo colpisce, al punto che Roberta, ingelosita, si alza e lascia lo studio del programma arrabbiatissima. Questa volta potrebbe essere un addio definitivo al reality.

Sophie Codegoni, intanto, confessa di non riuscire a esternare serenamente i suoi sentimenti in veste di Tronista. Parla poi con Nino, con il quale poteva nascere una relazione. La tronista, alla fine, ha deciso di non uscire in esterna con lui. Al che Nino, visibilmente contrariato, discute con lei.

Infine, la decisione definitiva di Valentina Autiero e Germano, che hanno deciso di lasciare il programma, su consiglio di Maria De Filippi. Dopo litigi e incomprensioni vogliono finalmente provare a vivere la loro relazione lontani dalle telecamere di Uomini e Donne.