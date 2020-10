L’appuntamento con Uomini e Donne su Canale 5, nel day time pomeridiano, prosegue nella settimana dal 26-30 ottobre. Ecco tutte le anticipazioni disponibili per la settimana, e il riassunto degli eventi accaduti nelle puntate precedenti, dal 19-23 ottobre.

Uomini e Donne 26-30 ottobre, anticipazioni puntate, registrazioni

Come sempre, Uomini e Donne propone numerose situazioni e dinamiche fra tronisti, sia classici che “over”, e partecipanti. Non mancheranno perciò nel corso della prossima settimana incontri e scontri tra Cavalieri e Dame e tronisti.

Prima di tutto, occorre fare un quadro della situazione: Nicola Vivarelli aveva deciso di non frequentare più Veronica. La dama non si era presentata alla cena organizzata da Nicola, e per di più si era stizzita quando aveva scoperto dell’incontro di Vivarelli con Angelica.

La svolta in arrivo la settimana prossima ribalta però la decisione, dal momento che Nicola, dopo essersi congedato da Angelica, venerdì sera sarebbe entrato in casa con Veronica. E, stando alle sue dichiarazioni, avrebbe trascorso con lei “una notte di fuoco”.

Riguardo il trono over, sappiamo che Gianluca de Matteis è uscito con una ragazza nuova in esterna: Francesca. L’appuntamento pare anche essere andato molto bene per entrambi. Gabriella non ha preso bene la notizia. E, nel corso di una lunga chiacchierata con Maria, è emerso che non ha più interesse nei confronti di Gianluca.

Quindi Gabriella ha lasciato lo studio e aveva deciso di non partecipare più al programma. Nonostante tutto, Gianluca ha tentato di fermarla. Non sappiamo ancora se la dama abbia poi deciso di restare, o di andarsene definitivamente.

Infine, sempre per il trono over, ci sono notizie su Roberta di Padua e Michele Dentice. Michele si è detto scontento di Roberta, che accusa di “mancare di carattere”. Ma dietro alle sue sprezzanti dichiarazioni, ci sarebbe dell’altro.

Infatti, si è venuto a sapere che le foto scattate in palestra da Michele,in cui appariva seminudo,erano state inviate a suo dire solo a Roberta. Invece erano state ricevute anche da un’altra dama: Giulia. Che le critiche a Roberta fossero solo un pretesto per non confessare l’interesse di Michele verso una nuova fiamma?

Uomini e Donne 26-30 ottobre, riassunto puntata 19 ottobre

Durante la puntata del 19 ottobre è presentato il nuovo cavaliere Aldo, trentasettenne pugliese. Segni particolari: è ipertatuato, prestante, e fa il vigile del fuoco. Alla sua prima sessione di ballo, sceglie come dama Roberta.

Aurora e Stefano si sono confrontati al centro, insieme a Gianni, che non si è risparmiato, accusando duramente Aurora. Cataldo, nel frattempo, vorrebbe conoscere Aurora, ma viene bocciato subito a causa delle sue eccessive attenzioni. Pare, però, che Aurora gli avesse scritto molti messaggi, ragion per cui Cataldo non si spiega la bocciatura quasi istantanea.

Alla polemica partecipano anche Tina e Gemma, con Gianni che non si placa, e accusa Aurora di essere “falsa”, e di voler fare sempre la vittima. Lei, di contro, risponde che è l’opinionista a vessarla. Al punto che in seguito alle reiterate offese, la mamma di Aurora si sarebbe sentita male guardando il programma.

Riassunto puntata 20 ottobre

Davide e Beatrice si confrontano in seguito al dopo programma registrato il giorno prima. La ragazza piangeva amaramente in seguito alla decisione di Davide di incontrare altre donne.

Quindi, Valentina è chiamata al centro. La dama ha conosciuto Simone deciso, però, ad andare avanti con Daniela. Con Valentina non sarebbe andato oltre il bacio, dichiara Simone, che poi accusa Tina e Gianni di essere due “curiosoni”. Daniela, poi, accusa Valentina di essere letteralmente “saltata addosso” a Simone.

Per Valentina arriva il pretendente Andrea, 45 anni di Roma. Ma lei lo “rimbalza” subito: non è il suo tipo. A Germano, la dama avrebbe confessato di essere più interessata ad Andrea.

Riassunto puntata 21 ottobre

Tina vuole che “il cactus di Gemma” torni come arredo fisso in studio. Poi, vengono mostrati filmati di Biagio mentre bacia proprio Gemma con passione… senza però rinunciare ad altre uscite poco dopo. Gemma, indispettita, litiga con Tina, che ha fatto davvero riportare un cactus in studio. Lo stesso che aveva fatto recapitare simbolicamente nel camerino di Gemma.

Biagio, intanto, deve difendersi dalle accuse di Tina, e da Gemma stessa. Che teme di essere stata la “ruota di scorta”, scelta per un appuntamento solo dopo i rifiuti di altre signore.

Eleonora, Marika e Benedetta si contendono Gianluca. Ma Benedetta, sfiduciata per via di certi atteggiamenti di lui, alla fine si fa da parte.

Gianluca e Gabriella, a fine puntata, ballano insieme.

Riassunto puntata 22 ottobre

Sfilata a tema “l’uomo dei tuoi sogni esiste e sono io”. Armando si maschera da principe Aladino, portando in studio persino una lanterna.

Nicola professa romanticismo, ma poi si veste da pugile. Più tradizionale, Simone è un classico principe azzurro, che entra in studio canticchiando la colonna sonora di Cenerentola.

Bianco si improvvisa giardiniere, innaffiando una pianta perché “la donna è come un fiore di cui prendersi cura” a suo dire. Michele dà spettacolo spogliandosi a petto nudo, mostrando un fisico muscoloso che merita un 10, secondo Tina.

A sorpresa, dopo gli altri entra anche il tronista Gianluca. Vestito da motociclista, Gianluca regala a Carlotta i suoi occhiali da sole.

Le posizioni, a fine sfilata, vedono al primo posto Gianluca, secondo Michele, terzo Nicola. Quarto e quinto Germano e Armando.

Riassunto puntata 23 ottobre

Ancora al centro Gemma, Biagio e il loro bacio “al limite del pornografico” secondo Tina. Un siparietto dietro le quinte coinvolge, ancora una volta, Gemma, Tina e un cactus. Tornata in studio, Gemma afferma che il rapporto fra lei e Biagio sta proseguendo senza intoppi.

Sappiamo, però, che Biagio ha incontrato sia Sabina che Aurora in questi giorni. Inoltre, entrambe hanno ricevuto in dono da lui un anello. Attaccato su più fronti, anche da Maria, Biagio non tenta nemmeno di negare: a lui piacciono tutte e tre le signore.

Alla fine, anche se Biagio afferma di voler “finire quel che ha iniziato con Gemma”, balla con Sabina. E Gemma, interpellata da Maria, si dice alquanto infastidita.