Ballando con le Stelle 31 ottobre, diretta, scaletta, ordine di uscita, eliminati

Questa sera, sabato 31 ottobre, su Rai 1 va in onda la diretta della settima puntata di Ballando con le Stelle 2020. Lo show di Milly Carlucci arriva al temine di una settimana segnata dai problemi di Lucrezia Lando e Marco De Angelis. Mentre, Elisa Isoardi sarà regolarmente in gara, ma ancora acciaccata. Ballerino per una notte sarà Beppe Fiorello, accompagnato da Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo.

Lo spettacolo va in onda dall’Auditorium del Foro Italico di Roma, per la regia di Luca Alcini.

Ballando con le Stelle 31 ottobre, Beppe Fiorello ballerino per una notte

Ultimi giorni convulsi a Ballando con le Stelle. Al termine della puntata di sabato scorso, il maestro Marco De Angelis ha avvertito un malessere, con febbre alta e grave spossatezza. Poche ore dopo, anche la maestra Lucrezia Lando si è sentita poco bene. Per entrambi, il primo pensiero è andato immediatamente al coronavirus, con il timore che a Ballando si fosse sviluppato un focolaio. I tamponi, però, hanno escluso il contagio. Si è trattato di un’intossicazione alimentare, con conseguenze serie su Marco De Angelis. Il ballerino ora sta meglio, ma questa sera non può accompagnare Vittoria Schisano.

A sostituirlo arriva Samuel Peron, fermato dal Covid qualche settimana fa e ora perfettamente ristabilito. Sorte ha voluto che il primo atto della puntata sarà lo spareggio con la coppia formata da Rosalinda Celentano e Tinna Offman. Samuel Peron avrebbe dovuto gareggiare proprio con la Celentano, ma poi è stato sostituito a causa del contagio.

Oltre alla coppia vincente dello spareggio, in pista vedremo le altre sette coppie ancora in gara:

Costantino Della Gherardesca – Sara Di Vaira



Gilles Rocca – Lucrezia Lando

Elisa Isoardi – Raimondo Todaro

Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina



Paolo Conticini – Veera Kinnunen

Alessandra Mussolini – Maykel Fonts

Tullio Solenghi – Maria Ermachkova

Per quanto riguarda lo show, il ballerino per una notte di Ballando con le Stelle del 31 ottobre è Beppe Fiorello. Sarà ospite di puntata insieme a Nicole Grimaudo e Claudio Pandolfi. Da lunedì 2 novembre saranno protagonisti su Rai 1 con la nuova fiction Gli orologi del Diavolo.

La Diretta

Durante il collegamento in anteprima con il Tg1 condotto da Francesco Giorgino, Milly Carlucci e Paolo Belli presentano al pubblico Beppe Fiorello.

Poi, spazio alla diretta dello show. Come ha ripetuto più volte la stessa conduttrice, Ballando con le Stelle è diventato una sorta di medical drama e i primi minuti della trasmissione li impiega per aggiornare sulle condizioni dei ballerini. Conferma il ritorno in gara di Samuel Peron, in vista dello spareggio al fianco di Vittoria Schisano.

Inoltre, lascia intendere che sarà una puntata sorprendente: “È la notte di Halloween e, lo sapete, in una notte così dovete aspettarvi sorprese”.