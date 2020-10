Sabato 3 ottobre, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda la quarta puntata di Tu si que vales. Anche quest’anno lo show è condotto da Belen Rodriguez assieme a Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

A giudicare tutte le esibizioni in gara sono Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti, che è sempre alla ricerca di nuovi talenti da inserire nella sua scuderia. La giudice popolare invece è l’attrice romana Sabrina Ferilli.

Tu si que vales diretta 3 ottobre, quarta puntata, esibizioni

Prima di dare il via alle esibizioni della puntata, Gerry Scotti convoca Tip & Tap. I due fratelli, che avrebbero poteri paranormali, devono evocare gli spiriti guida dei giudici. Appaiano Marylin Monroe, Mago Merlino, Regina Elisabetta I. Entra poi in studio un fantasma per spaventare Zerby.

Il primo ed esibirsi è Wesley Williams, 22 anni. Il giovane si esibisce una serie di acrobazie a bordo di un monociclo. Non solo nella sua versione classica, ma che in altre rivisitate, come ad esempio uno composto da 4 ruote disposte in verticale. Con quest’ultimo riesce addirittura a saltare con la corda. Poi però ne mostra uno ancor più estremo, alto 8 metri. Meritatissimi i quattro si ed il 100% dei consensi da parte del pubblico. Grazie ai giudici Weseòy va direttamente in finale.

Il corpo di ballo Boy & girls, composto sia da uomini che da donne, propone una coreografia di strip poker, in cui coniugano la danza con lo spogliarello (sia maschile che femminile). Il gruppo passa alla fase successiva.

Marco Giammateo deve bere 1,5 litri di acqua in massimo 2 minuti e 30. Il signore riesce in 1 minuto e 40. Sebbene il numero non sia spettacolare Giammateo ottiene tre sì.

Invece Oscar Kauffman si esibisce in un un numero articolato di danza, avvalendosi di un appendiabiti, in cui esegue una serie di acrobazie. Il venticinquenne ottiene quattro si.

Il prossimo concorrente è Jez Bond, un mago. Dopo aver legato suo padre Bondini al bersaglio, sale su overboard. Mentre il padre gira su stesso, deve lanciare dei coltelli che andranno a fermare delle carte lanciate a forte velocità. L’ esibizione è stata gradita dai giudici.