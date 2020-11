Bice Ghetti è la nuova campionessa di L’Eredità. Ha sbaragliato, fin dalla prima fase del gioco tutti gli altri concorrenti, in particolare Mirko e Gabriele che si sono dimostrati sempre i più preparati. Una vera e propria outsider sulla quale, inizialmente, si poteva anche non scommettere.

L’Eredità il percorso di Bice Ghetti fino ai Paroloni

La nuova campionessa Bice Ghetti ha conquistato il titolo e la grande vincita dopo un percorso abbastanza in discesa. Un continuo rispondere con esattezza alle domande che ha meravigliato e sorpreso anche lo stesso Flavio Insinna. E’ accaduto nella puntata di venerdì 31 ottobre nel game della fascia preserale di Rai 1. Bice inizia la prima parte del gioco, La sfida dei Sette superando il turno, Ha abbinato eventi e manifestazioni alle Regioni in cui si svolgono.

Riesce a passare indenne anche attraverso il secondo gioco Questo o quello. E poi si va alle quattro date, ovvero a spasso nel tempo. Si deve abbinare un avvenimento all’anno in cui si è tenuto. E qui la futura campionessa compie un errore, sbagliando l’anno in cui è stato scoperto il DNA: il 1962 e non il 1980. Sbaglia anche una seconda volta e deve confrontarsi al famigerato gioco dei sessanta secondi. Ne esce indenne.E arriva, così, alla fase dei Paroloni. Parole e termini desueti e non comprensibili, devono avere la giusta definizione. Il primo Parolone è Parafatura. Bice Ghetti dà la giusta risposta: Sottoscrizione. Ed è al Triello. Accanto a lei ci sono Gabriele e Mirco.

La Ghigliottina della campionessa di 60 mila euro

Il Triello è un successo per la campionessa che, ad un certo punto, dopo la prima domanda fatta a Gabriele, riesce ad impossessarsi del gioco. E fornisce le esatte definizioni alle domande di Insinna. Bice giunge così, domanda dopo domanda alla fine del Triello. E arriva alla Ghigliottina con la somma do 120 mila Euro. La Ghetti dimezza soltanto una volta.Le cinque parole sono Diventare, Metà, Franco, Cavaliere, Cigno.

Bice scrive la parola giusta: Nero. E vince, al primo tentativo 60 mila Euro.

L’Eredità chi è Bice Ghetti

La nuova campionessa è di Milano ma vive ad Aosta da alcuni anni. Sta frequentando un dottorato in Architettura e si reca a Milano. Dice lei stessa: scendo dalle montagne per andare a studiare. Le mancano ancora due anni per concludere. Ha due cani dai nomi curiosi. Io si chiama Oh, l’altro Zero.

Qui il link per rivedere la puntata.