All together now 4 novembre 2020, diretta, giuria, concorrenti, scaletta

Dalle 21.44 di questa sera, mercoledì 4 novembre, Michelle Hunziker conduce su Canale 5 la prima puntata di All together now. Inaugura, così, la terza edizione del talent show canoro. Torna anche J-Ax, che si muove tra il ‘Muro umano’ dei cento giudici e la co-conduzione. Novità di quest’anno è la Giuria vip, con Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone, oltre allo stesso J-Ax. La regia è di Roberto Cenci.

All together now 4 novembre 2020 con Michelle Hunziker, giuria e concorrenti



L’edizione 2020 di All together now prevede 6 puntate complessive, con 12 concorrenti a confrontarsi ogni settimana. Mentre, l’obiettivo finale è conquistare il montepremi di 50mila euro.

Ecco i nomi dei concorrenti:

Beatrice Baldaccini (29 anni, di Lucca)

(29 anni, di Lucca) Kam “Eki” Cahayadi (33 anni, di Giacarta)

(33 anni, di Giacarta) Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò)

(23 anni, di Nardò) Claudia Ciccateri (18 anni, di Priverno)

(18 anni, di Priverno) Luigi Ernani Frezza (23 anni, di Napoli)

(23 anni, di Napoli) Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato)

(21 anni, di Corato) Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano)

(23 anni, di Ottaviano) Antonio Marino (38 anni, di Napoli)

(38 anni, di Napoli) Giorgia Rizza (19 anni, di Limbiate)

(19 anni, di Limbiate) Alessio Selvaggio (25 anni, di Palermo)

(25 anni, di Palermo) Savio Vurchio (52 anni, di Andria)

(52 anni, di Andria) Gli amabili, duo composto da Elena Frantini (35 anni di Varese) e Massimiliano Corrà (39 anni di San Bonifacio).

Non cambia il meccanismo del gioco. Ciascuno dei 100 giudici che compongono il Muro umano, ascolta alcuni secondi dell’esibizione e può alzarsi e iniziare a cantare insieme al concorrente. In quel caso, gli regala un punto. I componenti del Muro umano sono esperti di musica, cantanti o personaggi del mondo dello spettacolo.

Inoltre, al loro parere si aggiunge quello della giuria vip. J-Ax, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone hanno la possibilità di confermare il voto del Muro, oppure di modificarlo. Possono aggiungere o togliere fino ad un massimo di 5 punti ciascuno, per ogni concorrente. In più, la Giuria Vip ha a disposizione un bonus di 100 punti da assegnare, eventualmente, al cantante più meritevole di puntata.

Infine, c’è il voto della Giuria popolare: dieci giudici selezionati tra coloro che si sono candidati via social network.

Nonostante il gran ricorso alle giurie, Michelle Hunziker ha fatto intuire che anche quest’anno All together now sarà principalmente uno show di intrattenimento. In ogni caso, orecchio attento ai potenziali talenti tra i partecipanti.

La diretta della prima puntata

Michelle Hunziker fa il suo ingresso cantando Come together dei Beatles. Ma mano, si accodano gli altri giudici, a cominciare da Francesco Renga, che per l’occasione torna alle sue radici rock. Poi, entrano anche Anna Tatangelo e Rita Pavone. Mentre, J-Ax dedica al programma una strofa rap.

Giusto il tempo di spiegare il meccanismo del gioco e poi si può passare dal primo concorrente. Si chiama Antonio Marino, ha 38 anni, viene da Napoli ed è un vocal coach.

Un anno fa, ha scoperto di avere un carcinoma al quarto stadio alla gola ed è stato operato d’urgenza. Dopo l’intervento, non riusciva più a cantare. Stasera, però, canta eccome e raccoglie 97 punti dal Muro con Fai rumore di Diodato.

Francesco Renga aggiunge un punto, mentre Anna Tatangelo ne regala 2. Sia la Pavone, sia J-Ax confermano.

Seconda concorrente in gara è la giovanissima Giorgia Rizza, 19 anni da Limbiate (Monza e Brianza). Frequenta l’ultimo anno delle scuole superiori e anche lei racconta un piccolo dramma: il padre è finito in terapia intensiva ed ha rischiato di morire di Covid. Canta Vivere tutte le vite di Elisa e Carl Brave.

Arrivano 89 punti dal muro, seguito da un +5 da parte di Anna Tatangelo, la quale sottolinea che secondo lei potrebbe cantare brani molto più complessi. Inoltre, +2 da Rita Pavone e +3 da J-Ax. Francesco Renga spiazza tutti e le toglie 5 punti. Riconosce la bravura di Giorgia, ma dice: “Se partiamo con tutti 100 come faremo più in avanti?”. In totale, 94 punti per la cantante.

All together now 4 novembre 2020, diretta, esibizione de Gli amabili

La terza esibizione a All together now 4 novembre è del duo composto da Elena Frantini (39 anni di Varese) e da Massimiliano Corrà (39 anni da San Bonifacio, Verona). Massimiliano ha avuto diversi problemi di salute, culminati con un’osteomielite, a seguito della quale ha dovuto amputare la gamba.

I due cantanti fanno coppia anche nella vita, tra di loro c’è molta complicità e amano cantare insieme.

Cantano la colonna sonora di Grease e la loro è un’ottima performance. Non perfetta tecnicamente, ma senz’altro coinvolgente.

Il Muro li premia con 85 punti, cui si aggiungono i 5 di Rita Pavone, i 4 di Anna Tatangelo e i 4 di J-Ax. Francesco Renga si limita a confermare i voti dei colleghi. In totale, fanno 98 punti.