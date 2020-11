Stasera in Tv giovedì 5 novembre. Italia 1 trasmette una nuova puntata de Le Iene show. Mentre su Rai Movie è previsto il film drammatico del 2017, Molly’s game.

Stasera in Tv giovedì 5 novembre 2020 Serie Tv, Film, Rai

Rai 1, alle 21.25, trasmette il 14esimo episodio della serie Doc nelle tue mani, con Luca Argentero. Il titolo è Perdonare e perdonarsi. Marco e la moglie si sentono minacciati dalle indagini di Andrea sul medicinale che avrebbe causato il decesso di un piccolo paziente. Nel frattempo Gabriel deve spiegare alla sua comunità che vuole rimanere a vivere in Italia.

Inoltre su Rai 2, alle 21.25, è previsto il telefilm FBI con Zeeko Zaki. Maggie e Zidan indagano sulla morte di un poliziotto. Ben presto scoprono che l’uomo aveva una doppia vita.

Infine Rai 3, alle 21.20, manda in onda il film drammatico del 2017, The wife- vivere nell’ombra con Glenn Close. Lo scrittore Joe Castleman vince il Premio Nobel per la letteratura. La moglie, mentre lo accompagna a Stoccolma per ritirare il riconoscimento, traccia un amaro bilancio della sua lunga vita coniugale.

Stasera in Tv giovedì 5 novembre programmi Mediaset

Rete 4, alle 21.25, manda in onda il programma di approfondimento Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa del nuovo Dpcm del Governo Conte. Oltre ad introdurre il coprifuoco alle ore 22:00, impone un nuovo lockdown nelle zone cosiddette rosse, ovvero nelle regioni in cui si sono registrati un elevato numero di contagi. Ospite della puntata: il leader della Lega Matteo Salvini.

Inoltre su Canale 5, alle 21.25, va in onda l’ultimo appuntamento Chi vuol essere milionario?. Termina questa sera la nuova stagione del quiz game condotto da Gerry Scotti. I concorrenti che affrontano la scalata delle 15 domande sperano di conquistare l’ambito montepremi di 1 milione di euro.

Infine Italia 1, alle 21.25, trasmette una nuova puntata de Le Iene Show. La conduzione è affidata al trio maschile composto da Matteo Viviani, Filippo Roma e Giulio Golia. Quest’ultimo, assente da qualche settimana per aver contratto il Covid, è risultato da pochi giorni negativo al tampone. Ma non è ancora realmente guarito. Per tale ragione potrebbe essere ancora una volta sostituito dalla collega Nina Palmieri.

Stasera in Tv programmi La7, NOVE

Su La7, alle 21.25, va in onda il talk show Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa, tra gli altri, delle nuove misure restrittive imposte dal Governo. E dalle elezioni Presidenziali Americane. Donald Trump, in sfida contro Joe Biden, potrebbe venire confermato come Presidente degli Usa.

Invece NOVE, alle 21.25, trasmette il programma di intrattenimento Cambio moglie. Prende il via la nuova stagione dell’esperimento sociale in cui due coppie si scambiano la moglie per sette giorni. Al termine della settimana le rispettive famiglie si incontrano per un confronto finale.

I film trasmessi su Rai Movie, Cine34

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 2017, Molly’s game con Jessica Chastain. Il film narra la storia vera di Molly Bloom, promessa dello sci. Costretta a ritirarsi dopo un incidente, decide di cambiare vita intraprendendo un’attività redditizia ma illegale.

Infine Cine34, alle 21.10, va in onda il film commedia del 1984, Lui è peggio di me con Renato Pozzetto ed Adriano Celentano. Luciano e Leonardo, due amici scapoli, sono i titolari di un’attività che gestisce auto d’epoca. Ma quando uno di loro si innamora, il rapporto tra i due si complica.

I film stasera su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film poliziesco del 1987, Arma Letale con Mel Gibson. Due detective collaborano nell’indagine dell’omicidio che ha scatenato la guerra tra bande di narcotrafficanti.

Inoltre su Premium Cinema 2, alle 21.15,è previsto il film drammatico del 2015, A bigger splash con Tilda Swinton. Marianne Lane è in vacanza con il compagno in Sicilia. La loro quiete è turbata dall’arrivo di Harry, con cui Marianne ha avuto in passato una relazione sentimentale.

Infine Premium Cinema 3 , alle 21.15, manda in onda biografico del 1992, Amami con Moana Pozzi. Il pensionato e vedovo Tullio Venturini ha una figlia, Anna, che fa l’attrice. Ma è l’unico a non sapere che la donna lavora nel mondo dei film a luci rosse.

I film trasmessi su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film horror del 2020, Underwater con Vincent Cassel. Un gruppo di scienziati sta lavorando in una base di trivellazione sottomarina. Quando però una parte di essa viene distrutta da un terremoto, i superstiti affrontano l’ignoto.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film azione del 2020, Galveston con Ben Foster. Quando il gangster Ray scopre che il suo capo ha intenzione di ucciderlo, decide di scappare con una prostituta. Durante il viaggio lotteranno contro i propri demoni.

Invece Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film drammatico del 2016, Red Dog- l’inizio con Levi Miller. L’undicenne Mick non ha voglia di trascorrere le vacanze nella fattoria del nonno in Australia. Ma una volta lì, il ragazzino stringerà una particolare amicizia.

Invece Sky Cinema Action, alle 21.15, manda in onda il film azione del 2003, Charlie’s Angels più che mai con Cameron Diaz. Alex, Dylan e Natalie devono recuperare due anelli che contengono delle informazioni criptate. Ma l’impresa si rivela più difficile del previsto.

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, è previsto il film thriller del 2019, 5 è il numero perfetto con Valeria Golino. Peppino, ex sicario della Camorra, torna in azione dopo l’omicidio di suo figlio. Ma durante le ricerche dei colpevoli sarà l’autore di azioni violente.