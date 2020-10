All Together Now edizione 2020 arriva su Canale 5 a partire dal prossimo mercoledì 4 novembre. Al timone è confermata Michelle Hunziker che aveva già gestito le due precedenti edizioni. L’ultima è andata in onda nel 2019. Ma un appuntamento speciale chiamato “La super sfida” era stato trasmesso il 14 luglio 2019.

All Together Now 2020 – giuria, format, muro

Accanto alla Hunziker che riprende il suo posto dinanzi al muro, c’è il rapper J-Ax nel ruolo di presidente della giuria composta da 100 personaggi. Sono quelli che i telespettatori guardano sul cosiddetto Muro di All Together Now.

La scelta di mandare in onda la nuova edizione del singolare talent show di Canale 5 nella serata di mercoledì ha un significato. Infatti per Mediaset questa collocazione infrasettimanale potrebbe essere la meno pericolosa. Rai 1 si affida in questo periodo alle repliche di Ulisse – Il piacere della scoperta, Rai 2, conclusa la serie Mare fuori, propone film tv non solo in prima visione. La terza rete manda in onda il classico appuntamento con Chi l’ha visto?

Per cui il mercoledì potrebbe essere una sorta di piccola panacea televisiva per il talent che non ha brillato particolarmente per gli ascolti in passato. Infatti già nelle due edizioni precedenti il talent della principale rete di Cologno Monzese andava in onda il giovedì.

È possibile che lo spostamento di collocazione sia dovuto al timore del grande successo che sta ottenendo sulla prima rete la seconda parte della serie DOC nelle tue mani. In una collocazione così protetta Michelle Hunziker torna con una giuria composta oltre che da J-Ax, da Rita Pavone, Francesco Renga ed Anna Tatangelo.

I concorrenti

Ma i veri protagonisti del talent sono i concorrenti. Con le loro esibizioni infatti devono conquistare il gradimento dei giurati posizionati nel muro. Non c’è limite di età per i protagonisti canterini che si mettono alla prova in esibizioni canore molto differenti per stile, genere musicale e modo personale di interpretare i brani proposti.

I 100 personaggi che compongono la giuria provengono dal mondo dello spettacolo e della musica. I vincitori di ognuna delle puntate proposte accedono alla finale per contendersi poi il montepremi finale che ammonta anche quest’anno a 50.000 euro. Naturalmente in ogni puntata sono previsti degli ospiti particolari, anche loro appartenenti rigorosamente al mondo della canzone.

I concorrenti che si esibiscono per passare il turno devono ottenere la maggioranza dei voti della giuria.

Le puntate complessive sono sei e alla regia dovrebbe essere confermato ancora Roberto Cenci nel ruolo anche di direttore artistico.

All Together Now 2020 – gli ascolti

Per quanto riguarda gli ascolti la scorsa edizione non ha brillato per gradimento di pubblico. Infatti, salvo alcune eccezionali serate arrivate al 16,5% di share, gli altri appuntamenti sono stati caratterizzati da cifre più basse. Probabilmente il pubblico comincia ad essere stanco del classico schema che quest’anno avrebbe bisogno di un restyling. Ricordiamo infatti che alcune puntate del giugno 2019 hanno toccato anche il 12,8% di share.