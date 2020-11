La decima puntata di Bake Off Italia è andata in onda il 6 novembre 2020 su Real Time. Alla conduzione sempre Benedetta Parodi, insieme ai giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Csaba dalla Zorza, new entry di questa edizione.

Il numero dei concorrenti è sempre più esiguo. Questa sera ancora in corsa per la vittoria i pasticceri amatoriali Matteo, Philippe, Elena, Sara, Monia e Maria.

Lo zucchero, ingrediente fondamentale per qualsivoglia dolce, è il protagonista della decima puntata. Ma i pasticceri in gara sanno bene che più un tema appare banale, più devono preoccuparsi per le prove, creativa, tecnica e a sorpresa, che i giudici hanno in serbo per loro. La puntata è talmente “dolce” che i giudici si sono messi al lavoro insieme ai concorrenti durante le prove; e, solo una volta terminate tutte le prove, hanno svelato che questa era una puntata senza eliminazione.

Vi ricordiamo che potete recuperare la puntata sul sito in streaming gratuito DPlay.

Bake Off Italia decima puntata, la prova creativa

Benedetta Parodi fa il suo ingresso in studio accompagnata dai giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Csaba dalla Zorza, che torna sotto al tendone. “Ci sono sempre meno concorrenti, bisogna alzare di nuovo l’asticella della competizione” dichiarano. Poi, rivelano il protagonista della puntata di oggi: lo zucchero. Tanto dolce che la puntata di quest’oggi è stata denominata “dolcissima”.

La prima prova consiste nella preparazione di una ricetta a base di meringa. Durante lo svolgimento della ricetta i concorrenti hanno potuto chiedere consigli e farsi aiutare anche attivamente nelle preparazioni da Csaba, che ha preparato il dolce-esempio da cui prendere ispirazione: una crostata meringata.

I concorrenti hanno potuto scegliere se preparare meringhe all’italiana, alla francese o svizzere. Le tre tipologie differiscono per dosaggio degli ingredienti e tempi di cottura.

Matteo approfitta per primo dell’aiuto di Csaba, alla quale chiede di preparare una marmellata di arance. Philippe, invece, chiede a Csaba consigli su come approcciare una ragazza in modo elegante. E’ evidente che la sua richiesta riguardi Sara… ma le richieste fatte dai pasticcieri alla giudice non si fermano, e tutti trovano una mansione da farle svolgere.

Bake Off Italia decima puntata, i risultati della prova creativa

Iniziano le valutazioni dei giudici. I pasticceri promossi dai giudici non avranno un bonus temporale, ma un altro a sorpresa.

La prima a essere valutata è Elena. “Il dolce più buono che hai fatto sotto al tendone da quando sei qua” afferma Damiano. Le opinioni dei giudici sono compatte: Elena ottiene il bonus. Il dolce di Matteo, con la marmellata fatta da Csaba, piace ai giudici. Così, anche lui riceve il bonus. E’ il turno di Maria, la cui ricetta viene giudicata “perfetta” da Knam. Bonus anche per lei.

Monia, purtroppo, non ha cotto a sufficienza la sua meringa. Purtroppo, Monia non ottiene il bonus. Philippe, invece, ha cucinato un’ottima meringa, ma il risultato finale non convince i giudici: il suo dolce è troppo umido. Perciò, niente bonus per il concorrente. Bonus che non ottiene nemmeno Sara.

Bake Off Italia decima puntata, la prova tecnica

La prova tecnica consiste nella preparazione di una ricetta ideata da Ernst Knam: la Autunm Dome Cake. Un dolce dall’alto coefficiente di difficoltà sul quale i concorrenti devono apporre una cupola (dome in tedesco) di zucchero trasparente. Il bonus ottenuto con la prova creativa consiste in un aiuto di Knam, che ha mostrato solo ai concorrenti migliori come ottenere una cupola perfetta. I concorrenti che non hanno ricevuto il bonus devono restare di spalle, e non possono assistere alle procedure del maestro. “Ma se ascoltano bene tutti possono carpire qualcosa” insinua Benedetta.

“Siccome la puntata di oggi è dolcissima, aiuto ancora i concorrenti” afferma Knam. Che decide di preparare anche lui la torta stando di spalle, per non vedere chi prepara ogni torta e assaggiare comunque al buio ogni ricetta. Però, i concorrenti non possono utilizzare la planetaria, e devono seguire i tempi dettati da Knam nel corso dei procedimenti.

“E’ una macchina, non sto capendo niente. Non si riesce a stargli dietro” si lamentano i pasticceri. La base del dolce di Maria cade, ma lei riesce comunque a proseguire con la preparazione.

I risultati della prova tecnica

Il primo dolce assaggiato è quello di Monia. La cupola di zucchero è ben realizzata, la stratificazione del dolce è ben fatta. Il risultato è buono. Poi, è la volta del dolce di Sara. La sua torta è meno convincente di quella cucinata da Monia. La terza torta è di Philippe. Supera la prova dell’assaggio, ma alcune preparazioni non sono state fatte al meglio. “C’è un buco nella cupola” commenta Knam guardando la torta di Maria. Ma l’errore non pregiudica la riuscita della ricetta. “E’ la torta più buona fino ad ora” commentano i giudici.

Arriva il turno del dolce di Elena, che no convince pienamente Damiano nella prova di assaggio. L’ultima preparazione è quella di Matteo. Esteticamente non piace, ma il gusto non è male. Knam non è affatto convinto, e la boccia in pieno.

Oggi solo il primo classificato ottiene il bonus per la prova a sorpresa. Si tratta di Maria.

La prova a sorpresa

Arriva il momento dell’ultima prova a sorpresa: la preparazione di un dolce al caramello. Un ingrediente a base di zucchero che richiede una grande attenzione alle temperature. “Se è troppo cotto viene amaro e non si può mangiare” commenta Damiano, che prepara live di fronte a tutti i concorrenti una torta al caramello da quattro piani. “Non dovete copiare Damiano, fate la vostra ricetta” dice Knam. Csaba, poi, annuncia ai pasticceri che lei e Knam gireranno fra i banchi offrendo aiuto a chi ne avrà bisogno.

Prima di iniziare, i giudici hanno fatto un regalo a Benedetta. Il dono non viene aperto subito. Il vantaggio ottenuto da Maria durante la prova tecnica è un bonus temporale: ha dieci minuti in più per cucinare la sua Caramel Cake.

Damiano, prevedibilmente, è velocissimo e precisissimo. Passa rapido da una preparazione all’altra, finchè Knam non arriva di fronte a lui parlandogli come se Damiano fosse un concorrente. “Attento che oggi uno viene mandato a casa, potresti essere tu” scherza il maestro.

Monia, intanto, ha un leggero crollo: piange perché le mancano i suoi figli. Sara, invece, respinge ancora una volta le avanches di Philippe.

I risultati della prova a sorpresa: eliminato

La torta preparata da Damiano nello stesso tempo a disposizione degli altri pasticceri è perfetta: un dolce a 4 piani decorato con un albero di caramello e cioccolato. Gli altri giudici valutano il dolce come farebbero con un concorrente. Poi, iniziano le valutazioni.

Si inizia da Monia. Nonostante le difficoltà, la pasticcera ha consegnato il suo dolce, che però “non è un caramel cake” commentano Ernst e Damiano. Decisamente più convincente e bella la torta di Maria, che piace a tutti i giudici. Anche Philippe ha decorato la sua torta con un cuore fatto di caramello. Ma ci sono degli errori tecnici: il caramello è troppo liquido.

Matteo si è superato: il suo dolce con popcorn al caramello piace moltissimo a Knam e Damiano. “Sei uscito dalla tua comfort zone” gli dicono. Anche Elena ha cucinato un dolce molto buono, ma che esteticamente non convince nessuno tranne Knam. “La metterei in vetrina” esclama il maestro. L’ultimo dolce è quello di Sara, lodato da Csaba per l’aspetto, meno per il gusto. “Non sento il caramello, è troppo dolce” critica invece Knam.

Alla fine, i verdetti dei giudici: grembiule blu per Elena, ma prima di dichiarare chi sarà eliminato, Benedetta deve aprire il regalo fattole dai giudici: una torta su cui è scritto “nessun eliminato”. “Nella puntata dolcissima non ci sono eliminazioni” afferma la conduttrice.