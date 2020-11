Venerdì 6 novembre, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda una nuova puntata di GF Vip 5 con Alfonso Signorini.

Il reality ha deciso di annullare il televoto per un provvedimento disciplinare a carico di un concorrente di cui non è ancora stata svelata l’identità. In nomination lunedì scorso erano finiti Paolo, Stefania, Massimiliano, Francesco e Maria Teresa.

Infine, dopo una serie di rinvii, dovrebbero entrare nella Casa Stefano Bettarini e Giulia Salemi. Entrambi hanno già partecipato al reality nelle passate edizioni. Mentre Selvaggia Roma, che aveva contratto il Covid, potrebbe fare il suo ingresso nelle prossime settimane. Infatti l’ultimo tampone che ha eseguito è risultato negativo.

GF Vip 5 diretta 6 novembre, televoto annullato, provvedimento disciplinare

Nella diretta del 6 novembre Alfonso Signorini si collega con la passerella, dove attendono di entrare Stefano Bettarini e Giulia Salemi.

Successivamente spiega che Andrea Zelletta, quando è uscito temporaneamente dalla Casa, ha violato il regolamento. Per tale ragione viene chiamato in confessionale. Mentre Brosio deve recarsi nella mistery room. Il nuovo concorrente ha svelato gli altri futuri ingressi e della prolungazione del reality. Non avendo mantenuto la riservatezza su alcune notizie, lunedì scorso è andato, per punizione, direttamente in nomination. Ma si difende spiegando che non è stato l’unico a svelare delle informazioni agli altri inquilini. Il chiaro riferimento è per Andrea. Zelletta però in diretta sostiene che quando è uscito, è rimasto isolato in una stanza, senza smartphone. Ma ha ammesso di aver ascoltato delle notizie e di averle divulgate nella Casa.