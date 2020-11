Proseguono gli appuntamenti con Uomini e Donne su Canale 5, nel day time pomeridiano della settimana dal 9-14 novembre. Ecco il riassunto degli eventi accaduti nelle puntate precedenti dal 2-6 novembre e tutte le anticipazioni disponibili per le prossime puntate del reality, dal 9-14 novembre.

Uomini e Donne 9-14 novembre, anticipazioni puntate, registrazioni

La settimana dal 2-6 novembre appena trascorsa in Uomini e Donne è stata ricca di eventi e dinamiche, che di certo influenzeranno le decisioni di tronisti e corteggiatori/corteggiatrici durante le puntate del 9-14 novembre.

Perciò, per comprendere gli eventi che si succedono da oggi in poi, dobbiamo analizzare quanto è già accaduto.

Nel corso dell’ultima puntata Armando ha parlato con Elena, interessata a conoscerlo e uscire con lui. Tina, che conosce bene Armando, prevede che lui la rifiuterà. E infatti Elena non è abbastanza “tosta” per lui che resta in attesa di provare “emozioni più forti”. Quale corteggiatrice riuscirà a convincere Armando? Tra poco potremo saperne di più.

Sophie, intanto, è ancora divisa tra Alberto e Marco. Inoltre, la tronista ha riservato attenzioni particolari anche a Nino. e persino il simpatico Antonio è riuscito a uscire con lei in esterna. Alberto, alla fine della puntata trasmessa il 6 novembre, decide di desistere dal corteggiamento, diversamente da Nino, Antonio e Marco. Pare proprio, insomma, che Sophie dovrà dividersi fra numerosi spasimanti anche nel corso della prossima settimana.

Infine, Roberta sta provando a dimenticare Michele, che ha due nuove dame interessate a uscire con lui. Le storie precedenti del tronista con Roberta e Serena sono quindi finite? Intanto, ci sono 4 nuovi spasimanti che vorrebbero conoscere Roberta nel corso delle prossime puntate: Fabio, Fabio D., Matteo e Marco. Per ora la ragazza li ha rifiutati tutti, ma che succederà se Michele continuasse a uscire con altre dame?

Uomini e Donne 9-14 novembre, riassunto puntata 2 novembre

L’opinionista storica Tina Cipollari deve connettersi da casa con Skype, in quanto è entrata in contatto con una persona risultata positiva, e deve effettuare i test del caso prima di poter tornare in studio.

Il rapporto tra Valentina e Germano non procede bene. Lo afferma la stessa Valentina, che accusa Aurora: sarebbe stata lei ad aver “sporcato il rapporto con Germano”, in quanto è “cattiva dentro”, a parole sue. Tina è d’accordo con Valentina, e insulta Germano definendolo “un manichino”.

Davide, poi, è diviso tra Beatrice e Chiara, che inizialmente non sembrano essere in competizione. Ma quando Beatrice scopre che Davide si è incontrato con Chiara senza dirglielo, scoppia in lacrime e lascia lo studio. Maria rimprovera Dario, intimandogli bonariamente di “non fare esperimenti con le ragazze”. E lui esce per consolare Beatrice.

Verso la fine della trasmissione, delle urla dal backstage attirano l’attenzione di Maria: sono Valentina e Germano, che discutono animatamente sulla loro possibile uscita dal programma. Valentina non è convinta, ma alla fine accetta, sperando che Germano possa dimostrarle sentimenti più sinceri lontano dalle telecamere.

Uomini e Donne 9-14 novembre, riassunto puntata 3 novembre

Tina Cipollari è di nuovo presente in studio. Maria apre la puntata riepilogando la “situazione Gemma”. Si parla di Biagio, che in una sola giornata con tre uscite consecutive ha baciato sia Gemma (che si considerava la sola fortunata), che Sabina e Maria. Gemma scoppia in lacrime nel backstage, accusando Biagio di averla profondamente delusa. Ma Tina dallo studio non è convinta dall’esternazione di Gemma.

La lite si inasprisce in studio, quando Gemma si confronta con Sabina, Maria e Biagio. Tina continua ad attaccare Gemma, che definisce “bigliettaia“; mentre Gemma dà del “falsone” a Biagio, che, sereno, risponde di essere stupito dalla reazione di Gemma. Secondo lui Gemma non ha lottato con le altre donne per diventare la sua preferita.

Alla fine, Gemma non si tranquillizza, e prosegue la sua disputa con Tina. Sabina dà un ultimatum a Biagio: deve scegliere con chi uscire. Lui risponde ballando con Maria.

Riassunto puntata 4 novembre

Roberta e Michele sono al centro delle discussioni e delle chiacchiere di tutti. Il culturista è uscito con Serena, con la quale “ci è scappato anche un bacio”. Perciò Roberta nel backstage litiga ferocemente con Michele, al quale ha più volte dimostrato di tenere molto. Quanto il tronista entra in studio, Tina lo attacca definendolo “un gran bugiardo”. Ma lui si difende, e afferma di star uscendo sia con Sabina, che con Giulia e Roberta “per educazione”, dal momento che sono tutte e tre interessate a lui.

Armando si intromette, e si schiera dalla parte delle ragazze. Accusa Michele, che risponde stizzito alternando frasi in perfetto italiano ad altre in dialetto napoletano. Roberta, infine, chiede a Michele di essere sincero e finire questa “pagliacciata“, come la definisce lei. Ma lui risponde chiedendo di ballare con una quarta ragazza: Maria.

La rivalità fra Tina e Gemma sembra non avere confini. Stavolta, Gemma si rivolge piangendo disperata a Maria, dopo che Tina le avrebbe rivolto “una frase irripetibile”. Tina risponde solo di averle detto “quel che pensa di lei”.

Riassunto puntata 5 novembre

La puntata riparte proprio dalla “frase irripetibile” di Tina pronunciata a Gemma. Tanto terribile che Gemma afferma che “mi ha sfregiato l’anima”. Si ripete in studio uno scenario già noto agli spettatori da casa: Tina si difende esponendo nuovamente la sua versione dei fatti, mentre Gemma piange perché crede che l’opinionista le riservi “cattiveria gratuita“. In studio torna la pianta grassa che Tina aveva regalato a Gemma settimane fa: “un super cactus” come viene rinominato in studio.

Davide viene chiamato in causa prima con Chiara, poi con Beatrice. Quest’ultima accusa Davide di aver fatto il doppio gioco con lei e Chiara, e di aver baciato entrambe nello stesso giorno. Ma non sa che Davide, in realtà, è uscito in esterna anche con Rossana, e durante l’appuntamento sono volati baci appassionati.

La conduttrice, a questo punto, sfrutta il filmato e “il triplice bacio” di Davide per ricordare a tronisti, troniste, dame e cavalieri che simili dimostrazioni d’affetto non sono più permesse in studio, per rispettare le disposizioni anti-Covid.

Riassunto puntata 6 novembre

Serena e Roberta sono al centro dello studio, intenzionate a chiarire la situazione con Michele. Serena è la prima a parlare, accusando Michele di trattarla “come una ruota di scorta“, e di essere “falsissimo” con lei. Roberta preferisce parlare con Michele nel backstage, ma quando i due rientrano in studio la situazione pare tutt’altro che chiarita.

La conduttrice Maria, a questo punto, annuncia a Roberta che ci sono 4 nuovi spasimanti interessati a lei, se lo desidera. Roberta è titubante, ma incalzata da Tina accetta di incontrarli, nella speranza che uno di loro le faccia dimenticare Michele. Sono Fabio e Fabio D. (due uomini con lo stesso nome), Marco e Matteo.

Fabio è determinato, e parla sinceramente con Roberta sconsigliandole di uscire ancora con un tipo come Michele. Fabio D., invece, non si preoccupa di Michele, e racconta di voler “far sorridere” Roberta. Matteo definisce la ragazza dolce e determinata, infine Marco dice di aver capito subito che non c’è speranza per nessuno dei quattro cavalieri: Roberta pensa solo a Michele. Non si sbaglia, e infatti Roberta rifiuta tutti e quattro; a fine puntata va a ballare proprio con Michele.

Sophie non sa decidersi fra Marco e Alberto, e intanto ha concesso un’uscita in esterna anche ad Antonio. L’appuntamento è andato bene, Antonio la intriga e la fa sorridere; al che Nino e Alberto prendono la parola, e iniziano una discussione con Sophie. Alla fine, la tronista non si pronuncia su chi sia il suo preferito, e Alberto decide di farsi da parte.