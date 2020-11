Ballando con le Stelle 7 novembre, diretta, scaletta, ordine di uscita

Questa sera, sabato 7 novembre alle 20:35, su Rai 1 va in onda in diretta l’ottava puntata di Ballando con le Stelle 2020. Tornano in pista le cinque coppie eliminate finora, per giocarsi la possibilità di ripescaggio. Insieme a loro anche Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Durante la serata, vedremo i ricordi di Stefano D’Orazio e Gigi Proietti, con Stefania Sandrelli ballerina per una notte. Lo show va in onda dall’Auditorium del Foto Italico di Roma. La regia è di Luca Alcini.

Ballando con le Stelle puntata 7 novembre, iniziano i ripescaggi

A tre puntate dal termine, Ballando con le Stelle concede un’ultima possibilità ai ballerini, con i ripescaggi. Chi tornerà in gioco stasera, potrà contendersi a pieno titolo la semifinale e la finale.

Ecco le cinque coppie impegnate negli spareggi:

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

e Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman

e Lina Sastri e Simone Di Pasquale

e Nino Davoli e Ornella Boccafoschi

e Barbara Bouchet e Stefano Ordei

Scopriremo nel corso della diretta se Elisa Isoardi sarà in grado di ballare. La scorsa settimana aveva deciso di ritirarsi per non compromettere definitivamente la caviglia e provare a recuperare per oggi. Tuttavia, non sappiamo se ci sia riuscita.

Questa, invece, è la lista delle coppie rimaste sempre in gara fin qui:

Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira



e Gilles Rocca e Lucrezia Lando

e Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina



e Paolo Conticini e Veera Kinnunen

e Alessandra Mussolini e Maykel Fonts

e Tullio Solenghi e Maria Ermachkova

Durante la serata, sarà tributato un doppio omaggio a Gigi Proietti e Stefano D’Orazio.

Stefania Sandrelli, Ballerina per una notte, ballerà con Giordano Filippo su Nina, si, voi dormite. Poi, arriverà il tributo dei Maestri di Ballando, con una coreografia su Nun je dà retta, Roma, tratto dalla Tosca.

Infine, la puntata di questa sera prevede una prova speciale ad alto tasso tecnico. Già in settimana, molti dei ballerini hanno affrontato non poche difficoltà.

La diretta