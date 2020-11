Seconda puntata questa sera, martedì 10 novembre, della serie Gli orologi del diavolo. Rai 1 propone il terzo e il quarto degli episodi che compongono le quattro puntate complessive della fiction.

L’appuntamento è in prima serata alle 21:25. Nel cast, nel ruolo del protagonista, Beppe Fiorello che interpreta Marco Merani, tecnico nautico di Genova.

Ricordiamo che la serie è ispirata a un fatto realmente accaduto con protagonista Gianfranco Franciosi. Quest’ultimo è stato il primo civile infiltrato tra i narcotrafficanti. Anche Franciosi era un meccanico navale.

Riassunto delle puntate precedenti

Nella prima puntata i telespettatori hanno assistito alla lenta manovra di inserimento di Merani all’interno di un gruppo criminale dedito allo spaccio di stupefacenti a livello internazionale.

Avevamo anche assistito alla fiducia che i boss di questo cartello internazionale della droga riponevano in Marco Merani. In particolare Aurelio, uno dei capi, lo trattava quasi come un fratello. Il protagonista però era sempre più preoccupato della situazione in cui era costretto a vivere. E sperava di poter uscire al più presto da questo assurdo incubo.

Gli orologi del diavolo – trama seconda puntata

La puntata inizia con Marco costretto a partire per il Sudamerica perché Aurelio glielo ha imposto. Una volta giunto nella città dove Aurelio ha i parenti, l’infiltrato riesce a conoscere non solo la famiglia del boss, ma anche i suoi amici.

Marco si ripromette di chiudere definitivamente la sua carriera di infiltrato con questo incarico. Viene però convinto ad accettare un nuovo lavoro. Deve preparare un’imbarcazione speciale per una consegna altrettanto speciale.

All’ultimo momento Aurelio ricorda quanto fosse bravo Marco a guidare il gommone e gli chiede di essere proprio lui al timone dell’imbarcazione. Ancora una volta Marco è incerto. Accetta soltanto perché la polizia italiana gli garantisce protezione.

Qualcosa però non va per il verso giusto. Ed infatti la polizia francese, che non era stata avvertita dell’operazione, arresta Marco e Pablo. Quest’ultimo, il braccio destro di Aurelio, era a bordo con lui e ambedue si trovavano al largo delle coste francesi.

La conseguenza è davvero sconvolgente. Marco viene condannato ad otto mesi di carcere. Divide la cella proprio con Pablo. E tutti i suoi sforzi di mettersi in contatto con la polizia italiana risultano assolutamente vani.

Il finale della seconda puntata

Ad un certo punto però Marco comprende una grande verità. Se venisse alla luce il suo ruolo di infiltrato, a pagarne le conseguenze non sarebbe soltanto lui, ma tutta la sua famiglia. Decide così di tacere e di scontare la condanna.

Intanto il poliziotto che aveva gestito questa operazione, forse con troppa leggerezza, viene destituito. Trascorrono otto mesi e Marco finalmente riesce a riconquistare la libertà. Quando torna al suo cantiere trova un’altra drammatica realtà. La sua azienda è sull’orlo del fallimento, sua moglie è decisa a chiedere il divorzio. E come se non bastasse è considerato da tutti un trafficante di droga. La vita di Marco è precipitata in un abisso. Non resta adesso che fare appello a tutte le sue forze ed al suo coraggio per cercare di riconquistare la normalità perduta, ma soprattutto la sua dignità di uomo e cittadino onesto.

Gli orologi del diavolo – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Gli orologi del diavolo e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori