Social family – Stories di famiglia è il nuovo programma in onda dal mercoledì 11 novembre in esclusiva su Dplay Plus, la piattaforma OTT pay di Discovery Italia.

Successivamente,a dicembre, Social family arriva anche su Real Time.

Si tratta di una docu-comedy sulle avventure di Katia Follesa, mamma, attrice e conduttrice televisiva, della sua metà, Angelo Pisani, attore di professione, pasticcione ed eterno adolescente, e della figlia Agata, 10 anni, scienziata, sociologa e psicologa di casa.

Tra compiti, cene con gli amici, vacanze da organizzare e diete da rispettare, Katia, Angelo e Agata cercheranno di affrontare un mondo folle e iperconnesso, rimanendo quello che sono. Ovvero una famiglia come tutte. In ogni episodio si apriranno le porte di casa per scoprire nuovi aspetti della loro vita di tutti i giorni, conoscere i loro amici, ridere insieme e vederli impegnati in una grande impresa: allargare la famiglia.

Il primo episodio di Social family

Nel primo episodio dal titolo “Vogliamo Un Bambino”, vediamo infatti Katia che si è messa in testa di avere un secondo figlio.

Comincia a far circolare la notizia all’insaputa di Angelo. Lui si sta preparando per un provino importante e la cosa non lo aiuta certo a concentrarsi. Come se non bastasse, Katia e Agata lo interrompono in continuazione, rubandogli tempo prezioso…

Puntate e dove vedere il programma

Social family – Stories di famiglia è composto da dieci puntate. Ognuna ha la durata di 30 minuti.

Il programma è prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia. E’ disponibile dall’11 novembre in esclusiva per gli abbonati al servizio DPlay Plus (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play).

Katia Follesa chi è

Comica, conduttrice televisiva, attrice e conduttrice radiofonica, Katia Follesa è un volto noto di Real Time. Infatti ha condotto per il canale 31 del digitale terrestre programmi come Cake star – Pasticcerie in sfida. Katia, insieme a Valeria, ha fatto parte del gruppo che prendeva il nome dai loro stessi nomi.

Ha lavorato per i canali Mediaset ed anche per Rai 2.

Dal 2006 è fidanzata con il comico Angelo Pisani, con cui ha avuto una figlia, Agata, nata nel 2011