Stasera in Tv mercoledì 11 novembre. Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?. Mentre Canale 5 trasmette la seconda puntata di All together now con Michelle Hunziker.

Stasera in Tv mercoledì 11 novembre 2020 programmazione Rai

Su Rai 1, alle 21.25, va in onda l’incontro calcistico Italia- Estonia. La Nazionale di Roberto Mancini ospita in amichevole l’Estonia allo stadio Franchi di Firenze. La partita doveva disputarsi a Benevento ma a causa del Coronavirus si è preferito limitare il più possibile lo spostamento degli Azzurri.

Inoltre su Rai 2, alle 21.25, è previsto il film drammatico del 2018, Il sole a mezzanotte con Bella Thorne. Katie non può esporsi al sole a causa di una malattia della pelle. Esce solo di notte per suonare la chitarra alla stazione dei treni. Qui incontra Charlie di cui si innamora. E’ l’inizio di una storia d’amore dal futuro segnato.

Rai 3, alle 21.25, trasmette il programma Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli torna sul caso di Agata Scuto, che è scomparsa nel 2012 all’età di 22 anni. L’ex compagno della madre è indagato per omicidio. E ora alla famiglia è stata revocata la pensione d’invalidità che la giovane percepiva e che continuava ad essere regolarmente ritirata.

Stasera in Tv mercoledì 11 novembre programmi, film, Mediaset

Rete 4, alle 21.25, trasmette Stasera Italia Speciale con Barbara Palombelli. Nella giornata del mercoledì il programma quotidiano della giornalista si prolunga fino a Mezzanotte. La Palombelli si occupa dell’emergenza sanitaria e dell’efficacia delle nuove restrizioni governative.

Invece Canale 5, alle 21.25, manda in onda la seconda puntata di All together now con Michelle Hunziker. Tra le novità di questa edizione c’è la possibilità di conoscere meglio i 12 concorrenti che partecipano alla gara, che hanno la possibilità di conquistare 50 mila euro. A giudicare le esibizioni J Ax, Anna Tatangelo, Rita Pavone, Francesco Renga ed il Muro Umano.

Infine Italia 1, alle 21.25, trasmette il film giallo del 2009, Sherlock Holmes con Jude Law. Londra, fine Ottocento. Il detective Sherlock Holmes ed il suo assistente Watson devono catturare il terribile Lord Blackwood. Quest’ ultimo avrebbe scoperto il segreto dell’immortalità e progetterebbe di uccidere tutti i membri del Parlamento Italiano.

I programmi su La7, NOVE

La 7, alle 21.20, trasmette Atlantide- storia di uomini e di mondi. Il titolo della puntata è La Terra piatta al tempo del covid in quanto Andrea Purgatori si occupa dei negazionisti, in particolare quelli che non credono all’esistenza del covid e quelli che rifiutano la teoria della forma della Terra. In moltissimi infatti sostengono che sia piatta e mettono in dubbio le teorie ufficiali. Intervengono Umberto Galimberti, Chiara Frugoni, l’artista Barbascura e Antonio Favari.

Su NOVE, alle 21.25, va in onda il programma di attualità L’Assedio, con Daria Bignardi. La conduttrice ospita Sigfrido Ranucci, Giacinto Siciliano e Diego Passoni. Torna anche Selvaggia Lucarelli, stavolta in compagnia del compagno Lorenzo Biagiarelli.

I film trasmessi su Rai Movie, Paramount Network

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film commedia del 2016, La pazza gioia con Micaela Ramazzotti e Valeria Bruni Tedeschi. Beatrice e Donatella, ospiti di una comunità di pazienti con disturbi mentali, decidono di fuggire insieme dalla struttura.

Infine su Paramount Network, alle 21.10, è previsto il film drammatico del 1997, L’uomo della pioggia- The rainmaker, con Matt Damon. Rudy Baylor, brillante laureato in legge, inizia una feroce battaglia legale contro una compagnia assicurativa, che si rifiuta di pagare le cure ad un malato di leucemia.

I film stasera su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film azione del 2017, Atomica bionda con Charlize Theron. MI6, una delle spietate più letali dei servizi segreti britannici, si reca a Berlino durante la Guerra Fredda per portare a termine una missione complicata.

Inoltre su Premium Cinema 2, alle 21.15, è previsto il film documentario del 2015, Cobain: montage of Heck. L’opera ripercorre la vita di Kurt Cobain, leader dei Nirvana, dall’infanzia al giorno del suicidio.

Infine Premium Cinema 3 , alle 21.15, manda in onda il film commedia del 2017, Omicidio all’italiana con Marcello Macchia. Per evitare che il proprio comune diventi disabitato, Il Sindaco inscena un drammatico omicidio per attirare l’attenzione dei media. Il piano sembra funzionare, ma poi la faccenda si complica.

Serie Tv e film trasmessi su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette la serie Tv Petra con Paola Cortellesi. Nell’episodio Riti di morte Petra Delicato si occupa, assieme al collega prossimo alla pensione Antonio Monte, dello stupro ai danni di una quindicenne. Nell’episodio Giorno da cani, i due protagonisti indagano sulla morte di un uomo, deceduto in ospedale dopo essere stato picchiato selvaggiamente.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film commedia del 2018, Il mio capolavoro con Luis Brandoni. Arturo è un gallerista senza scrupoli, mentre il suo miglior amico Renzo è un pittore in fase di declino. Quando quest’ultimo inizia a soffrire di vuoti di memoria, Arturo sfrutta la patologia per tornare sulla cresta dell’onda.

Inoltre Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2009, Il viaggio di Yao con Omar Sy. Il piccolo Yao fugge dal suo villaggio per poter incontrare l’attore Seydou. L’uomo, affascinato dal racconto del bambino, decide di riaccompagnarlo personalmente a casa. Il viaggio sarà per Seydou l’occasione di riscoprire le proprie radici.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film azione del 2011, Freerunner- corri o muori con Seam Faris. Ryan partecipa spesso ad alcune gare di freerunning assieme ad i suoi amici. Un giorno viene sequestrato da Mr Frank che è sempre alla ricerca di nuove forme di divertimento.

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 2017, Ghost stories con Andy Niman. Il professor Godman ha dedicato tutta la propria esistenza a denunciare i truffatori del soprannaturale. Ma di fronte a tre agghiaccianti casi il suo duro scetticismo è messo a dura prova.