Martedì 17 novembre, in diretta dalle 21.25 su Rai 2, va in onda la quarta puntata de Il Collegio .

La scorsa settimana è stata espulsa dall’Istituto Aurora Morabito. Oltre ad essere considerata un elemento di disturbo per l’intera classe, ha risposto in maniera irrispettosa nei confronti di un sorvegliante. Mentre il Preside si è allontanato per qualche giorno a causa di un convegno ed è stato sostituito dalla professoressa Petolicchio. Quest’ultima ha reintrodotto degli elementi che facevano parte dell’ordinamento degli anni Sessanta.

Invece in questo appuntamento la classe del 1992 partecipa alla prima gita fuori porta. Gli alunni si recano ad Anagni per visitare il palazzo di Bonifacio VIII. Inoltre nel Collegio è previsto l‘ingresso di nuovi studenti. Infine vengono consegnate le pagelle di metà corso.

Il Collegio diretta 17 novembre, quarta puntata, nuovi ingressi