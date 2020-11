Seguiamo in diretta la puntata finale di Matrimonio a prima vista Italia 5 è in onda questa sera, 17 novembre, su Real Time. L’appuntamento con il reality che rappresenta un esperimento sociale estremo, è alle 21.20.

Le sorti delle tre coppie protagoniste, Sitara e Gianluca, Nicole ed Andrea, Luca e Giorgia, sono finalmente svelate questa sera. Otto puntate fa si sono celebrati i loro matrimoni completamente al buio, dato che nessuno dei partecipanti aveva mai incontrato gli altri.

Questa sera, invece, ogni coppia ha valutato se proseguire con la loro relazione, o divorziare. Una decisione difficile, il cui esito non è scontato. Infatti, nonostante le incomprensioni e i dissensi, ogni coppia pare per il momento aver trovato un equilibrio. Persino Sitara e Gianluca, i più litigiosi, potrebbero decidere alla fine di non interrompere la loro frequentazione al termine delle riprese.

Vi ricordiamo che anche questa sera, 17 novembre, potete seguire la diretta di Matrimonio a prima vista Italia 5 in streaming, attraverso il servizio DPlay.

Matrimonio a prima vista 5 diretta 17 novembre, puntata finale