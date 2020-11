Martedì 10 novembre, alle 21.25,su Rai 2 va in onda la terza puntata de Il Collegio 5.

I nuovi alunni dell’Istituto rivivono le atmosfere del 1992. Nel terzo appuntamento gli studenti si riuniscono in un’assemblea straordinaria assieme al personale scolastico. Il Preside deve individuare gli elementi che creano maggiore subbuglio nella classe. Una volta ristabilito l’ordine, Il Preside comunica che sarà assente per qualche tempo a causa di un convegno. Lo sostituisce la prof Maria Rosa Petolicchio, che impone alcune regole che erano in vigore negli Istituti scolastici negli anni Sessanta. Ad accompagnare la puntata la voce narrante di Giancarlo Magalli.

Il Collegio 5 diretta 10 novembre, terza puntata