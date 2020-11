Chi l’ha visto? è in onda mercoledì 18 novembre 2020 alle 21.20 su Rai 3. Il programma è condotto da Federica Sciarelli.

Il caso noto come il Massacro del Circeo è al centro della puntata di questa sera. Si tratta di un rapimento e omicidio avvenuto nel comune italiano di San Felice Circeo. Le vittime furono due giovani amiche, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, invitate ad una festa nella villa di famiglia di Andrea Ghira, con altri due aguzzini: Gianni Guido e Angelo Izzo.

Roberto, il fratello di Daniela Colasanti e Letizia Lopez, sorella di Rosaria, si sono rivolti di recente alla Corte Europea. Infatti, Andrea Ghira non è mai stato arrestato, in quanto scomparve durante le indagini. Per questo, Roberto e Letizia sospettano che il caso siano stato condotto con superficialità.

Chi l’ha visto 18 novembre, la diretta

Vengono presentati i primi casi di persone scomparse di questa sera.