Stasera in Tv giovedì 19 novembre. Italia 1 trasmette un nuovo appuntamento de Le Iene Show. Iris invece, in occasione del 70esimo compleanno di Carlo Verdone, manda in onda il film Viaggi di nozze.

Su Rai 1, alle 21.25, va in onda l’ultimo appuntamento della serie Doc- Nelle tue mani con Luca Argentero. Nell’episodio Io ci sono: Andrea cerca l’appoggio di tutto il reparto per riuscire a scoprire la malattia di cui soffre Agnese. Inoltre a causa delle accuse a suo carico per il falsificamento di alcuni documenti, Andrea rischia di essere allontanato dalla struttura sanitaria.

Inoltre su Rai 2, alle 21.25, è previsto il telefilm FBI con Missy Peregrym. Maggie Bell e Oa Zidan si occupano di una bomba esplosa in un ristorante del Queens. Sospettano che si tratti di un attentato terroristico.

Infine Rai 3, alle 21.25, trasmette il film azione del 2018, Hunter Killer- Caccia negli abissi con Gerard Butler. Joe Glass è un comandante del sottomarino americano USS Arkansas. Riesce a salvare la vita al Presidente Russo, vittima di un colpo di Stato, scongiurando un conflitto mondiale.

Stasera in Tv giovedì 19 novembre programmi, film, Mediaset

Rete 4, alle 21.25, trasmette il programma di approfondimento Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa della crisi economica italiana e dei commercianti che stanno per affrontare il Natale, tra restrizioni ed imprese che rischiano il fallimento. Ospiti della puntata: Davide Faraone, Lucia Borgonzoni, Mariastella Gelmini. E ancora Andrea Romano, Gennaro Migliore e Giovanni Donzelli.

Inoltre su Canale 5, alle 21.25, va in onda il film fantastico del 2002, Harry Potter e la camera dei segreti con Daniel Radcliffe. Durante le vacanze estive, l’elfo Dobby minaccia Harry Potter invitandolo a non tornare più nella scuola di Hogwarts. Ma il ragazzo, assieme a Ron ed Hermione a sconfiggere il terribile nemico.

Infine Italia 1, alle 21.25, va in onda un nuovo appuntamento de Le Iene Show. La conduzione è affidata al trio maschile Filippo Roma, Matteo Viviani e Giulio Golia. Tra i servizi della puntata: gli sviluppi sulla sperimentazione del plasma iperimmune per guarire dal Covid.

Stasera in Tv programmi La7, NOVE

La7, alle 21.25, manda in onda il talk show Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa delle restrizioni governative per fronteggiare la seconda ondata del Covid, della suddivisione delle regioni e delle nuove zone rosse.

Invece NOVE, alle 21.25, trasmette il terzo appuntamento del programma di intrattenimento Cambio moglie. Due coppie decidono di scambiarsi la consorte per sette giorni. Nel corso della settimana la nuova coniuge impone delle nuove regole di convivenza. Terminato l’esperimento, le due famiglie si rincontrano per confrontarsi.

I film trasmessi su Iris, Cine 34

Iris, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 1997 La vita è bella, di e con Roberto Benigni. Seconda Guerra Mondiale. Gli ebrei Guido e Dora vengono deportati in Germania assieme al Giosué, il loro bambino. Guido per proteggere il figlio dagli orrori del campo di concentramento, finge che si tratti solo di un gioco.

Infine su Cine 34, alle 21.10, è previsto il film commedia del 1995, Viaggi di nozze con Carlo Verdone. Il film racconta le vicende di tre differenti coppie di neosposi. Tra questi ci sono i coatti Ivano e Jessica.

I film stasera su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film azione del 1992, Arma Letale 3 con Mel Gibson. Roger, che sta per andare in pensione, viene degradato per colpa di Martin. Ma con il supporto di un agente immobiliare e di una poliziotta, la coppia riesce a far arrestare un ex sergente.

Inoltre su Premium Cinema 2, alle 21.15, è previsto il film thriller del 2012, Effetti collaterali con Jude Law. Il marito di Emily torna a casa dopo quattro anni di detenzione ma il suo stato di salute peggiora velocemente. Nel frattempo la moglie decide di assumere un antidepressivo in fase di sperimentazione. Ma le conseguenze si rivelano rischiose.

Infine Premium Cinema 3 , alle 21.15, manda in onda il film commedia el 2012, E’ nata una star? Con Luciana Littizzetto. Lucia scopre che il figlio Marco ha iniziato a recitare in pellicole a luci rosse. Nonostante lo scarso talento come attore, il giovane riscuote un successo inaspettato.

I film trasmessi su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film thriller del 2015, The elevator con James Parks. Il conduttore di un popolare game show viene fatto prigioniero dalla donna. Entrambi sono bloccati in un ascensore al decimo piano di un grattacielo. Ed il presentatore non comprende il motivo della sua prigionia.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film commedia del 2019, Grandi bugie tra amici con Clementine Baert. Max decide di ritirarsi nella sua casa al mare per trovare un po’ di serenità. Ma un giorno viene raggiunto da alcuni amici che vogliono festeggiare il suo compleanno.

Inoltre Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film fantastico del 2019 di Matteo Garrone, Pinocchio con Rocco Napoleone. Il film racconta le vicende del celebre burattino di legno, reso umano dalla Fata Turchina. Un giorno il bambino è vittima del Gatto e la Volpe, due truffatori.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film azione del 2019, City of crime con Siena Miller.Il poliziotto Andre Davis, che cerca un’occasione per riscattarsi, è alla ricerca di due assassini. Ma durante le indagini scopre una fitta rete di colleghi corrotti.

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 2002, Confessioni di una mente pericolosa con Sam Rockwell.Il film narra la storia vera di Chuck Barris nell’America degli Anni Sessanta. Il noto conduttore televisivo era anche a servizio della CIA.