Venerdì 20 novembre, alle 21.25 su Rai 1, va in onda l’ultima puntata di Tale e quale show.

Carlo Conti, dopo essere guarito dal Covid 19, torna in studio per festeggiare assieme ai protagonisti di questa stagione la finale dello show. Il programma tornerà poi con la nuova edizione nel prossimo autunno.

Il vincitore, tra i dieci artisti in gara, conquista una targa e 30mila euro che verranno devoluti in beneficenza ad una Onlus. Al momento nella classifica provvisoria, Virginio ha conquistato il primo posto, seconda Lidia Schillaci e terzo Agostino Penna. Seguono poi Barbara Cola, Pago, Jessica Morlacchi e Sergio Muniz. Ultimi, invece, Giulia Sol, Francesco Monte e Carolina Rey.

Come di consueto le imitazioni sono giudicate da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Il quarto giudice è l’attore e regista partenopeo Alessandro Siani. Infine anche Antonella Clerici, in collegamento dalla propria abitazione, valuta tutte le esibizioni. E’ la prima volta che a Tale e quale show un giudice partecipa da remoto.

Tale e quale show 20 novembre, finale, imitazioni, Siani, Clerici



Carlo Conti viene accolto in studio con un caloroso applauso, dopo essere guarito dal Covid 19.

Il conduttore presenta i giudici dello show Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Paniariello. Il quarto giudice, dopo Elena Sofia Ricci, è Alessandro Siani.

Si collega anche Antonella Clerici, che da venerdì prossimo sarà al timone di The voice senior. I protagonisti sono delle persone con più di 60 anni che hanno la passione per la musica. Molti di loro svolgono mestieri completamente differenti. Alcune invece avevano quasi raggiunto la soglia della fama ma che alla fine, non sono riusciti a sfondare. I giudici sono Al Bano con la figlia Jasmine, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio.

Tale e quale show Muniz, Schillaci, Rey



Il primo artista a salire sul palco è Sergio Muniz che deve interpretare Ghali nel tormentone Good Times.

Anche questa settimana Gabriele Cirilli introduce i concorrenti prima della salita nell’ascensore. L’opinione condivisa dai giudici è che per quanto riguarda il trucco, Muniz non è propriamente somigliante a Ghali. La voce riesce ad avvicinarsi all’originale anche se è predominante la cadenza spagnola. E’ riuscito però ad imitarne le movenze.

La seconda concorrente in gara è Lidia Schillaci che deve imitare Mina in Io e te da soli. Gli addetti al trucco e parrucco hanno svolto un lavoro egregio in quanto la somiglianza è evidente. La voce di Mina è irraggiungibile ma la Schillaci è riuscita ad imitarne i celebri vocalizzi. E’ riuscita anche nell’intento di ricreare l’atmosfera drammatica del brano di Battisti e Mogol del 1970. Prima standing ovation della finale.

Carolina Rey invece interpreta Nada in Ma che freddo fa. Il brano partecipò al Festival di Sanremo nel 1969, in doppia versione con i The Rokes. La canzone si qualificò al 5° posto. Il trucco è somigliante a Nada, nella sua versione da adolescente. Infatti quando calcò il palco di Sanremo aveva solo 15 anni. Ma con la voce la Rey non è riuscita a centrare pienamente il timbro caratteristico di Nada.

Tale e quale show 20 novembre Virginio

Quarto protagonisti della puntata del 20 novembre di Tale quale show è Virginio. Deve imitare Gino Paoli in Una lunga storia d’amore.