La decima puntata dell’one man show Fratelli di Crozza è in onda questa sera, venerdì 20 novembre, Su NOVE. A partire dalle 21.25, il comico genovese Maurizio Crozza racconta i fatti salienti della settimana appena trascorsa, attraverso le parodie di politici e Vip protagonisti.

La settimana scorsa Crozza ha proposto tre parodie inedite degli uomini chiave della sanità calabrese: Eugenio Gaudio, Saverio Cotticelli e Giuseppe Zuccatelli. Inoltre i telespettatori hanno visto il presidente Luca Zaia chiedere che il suo Veneto resti in zona gialla.

Vi ricordiamo che potete seguire in diretta il programma sul sito in streaming DPlay, sul quale sono anche caricate le puntate precedenti e le singole imitazioni estrapolate da Fratelli di Crozza.

Fratelli di Crozza 20 novembre 2020, la diretta

Il primo monologo è a tema sanità in Calabria. “I commissari alla sanità calabresi fino ad ora sono durati meno della batteria di un cellulare” afferma Crozza. Quindi, inizia l’imitazione del premier Giuseppe Conte, in quanto, ricorda il comico, “Conte si è preso la responsabilità delle nomine”.

“Stiamo provando a contattar fior fiore di personalità, tutte alla parola Catanzaro, hanno risposto, cito, -manco cu’c***o-“ dichiara Crozza-Conte.

Segue la parodia di Antonino Spirlì, presidente della Regione Calabria che ha risposto senza mezzi termini alle domande della stampa sulle problematiche della sanità calabrese. “Il governo ci aiuti e ci mandi un piano Covid” afferma Crozza-Spirlì. “Guardi che glielo hanno mandato a luglio.” risponde ridendo Andrea Zalone. “A me? No di certo. Posso dire di essere ignorante su questa situazione?” ripete allora come un tormentone il personaggio.

Fratelli di Crozza 20 novembre 2020, la parodia di Alberto Zangrillo e Luca Zaia

Proseguendo il monologo a tema sanità, si arriva a parlare alla penuria di vaccini in Lombardia. E dunque, di conseguenza, del professor Alberto Zangrillo, di cui il comico propone la parodia.

Come al solito, Crozza-Zangrillo se la prende con i suoi oppositori, parla da grande star, e scaccia un virus del Covid fuori dall’inquadratura perchè “Il virus morde! E’ tornato a mordere!” ripete più volte.

Sempre a proposito di vaccini, l’imitazione successiva è di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto e appuntamento fisso di ogni puntata. Infatti, il vero Luca Zaia in alcune recenti conferenze stampa ha mostrato il funzionamento dei tamponi rapidi acquistati dalla Regione Veneto, che ogni cittadino può eseguire autonomamente.

L’imitazione di Vincenzo De Luca

Da un presidente di Regione ad un altro, l’imitazione che segue è di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania.

Le dispute del vero De Luca con il sindaco di Napoli Luigi de Magistris sono state rese pubbliche proprio da De Luca nel corso di alcune interviste televisive, fra cui quella rilasciata per Che tempo che fa. Lo definisce “Sindachetto”, lo insulta. E si pavoneggia come un influencer moderno, complimentandosi con sè stesso per le brillanti battute che pronuncia.