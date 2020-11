Arriva su Rai Gulp Sara e Marti 3. Sottotitolo #LaNostraStoria. La serie Tv tutta italiana, prende il via il 30 novembre, dal lunedì al venerdì, alle 19.55, ed è disponibile anche su RaiPlay. La serie è andata in onda in prima visione pay dal 17 febbraio al 13 marzo, su Disney Channel. GLi episodi totali sono 20.

Sara e Marti 3, regia, protagonisti, dove è girato

La regia delle nuove storie è affidata a vari registi. Protagoniste sono le due sorelle Sara e Marti interpretate rispettivamente da Aurora Moroni e Chiara Del Francia. Nel cast anche gli attori Ivan Lapadula (Manuel) e Ginevra Francesconi (Gloria). Tutti gli attori recitano senza copione. Hanno solo un canovaccio sul quale mettere alla prova la loro inventiva.

La serie è girata nel piccolo centro di Bevagna, comune italiano di 4.921 abitanti della provincia di Perugia. La cittadina era nota per le tele pregiate che vi si producevano. È inserita tra i Borghi più belli d’Italia.

La Trama della terza stagione

La trama riserva nuove avventure per le due sorelle adolescenti, Sara e Marti, trasferitesi da Londra a Bevagna per seguire il padre.

Qui inizia per loro una nuova vita ricca di incontri, scontri, vittorie e delusioni, risate e lacrime, sentimenti contrastanti e complicati, come l’amore.

In questa terza stagione, infatti, i protagonisti stanno crescendo e devono affrontare tutte le problematiche legate alla loro età. Sara, sempre alle prese con i suoi dilemmi sentimentali, è determinata nel prendersi un po’ di tempo per sé e dedicarsi completamente alla sua passione: la ritmica. Ma anche se non vuole, l’amore riuscirà a trovarla.

Anche Marti sta crescendo e forse Bevagna e lo studio iniziano a rappresentare per lei confini troppo stretti. La sua vera e unica passione è la musica. Ma come può da quel piccolo borgo dell’Umbria inseguire il suo sogno?

Gli altri piccoli protagonisti

Inizialmente sembra impossibile. Troverà presto un rinnovato slancio nell’amicizia con tre bambini di prima media. La prima è Melania, cugina di Benedetta, appassionata di ecologia e amante degli animali. Poi c’è Daniele, migliore amico di Melania e fan dei pranks di Nicola. Infine Lola, appassionata di moda e con il sogno di diventare una cantante famosa.

Insieme a loro, su iniziativa della preside De Blasi, Marti formerà una band per partecipare a un contest musicale e per seguire la sua strada anche da Bevagna. L’amore, la consapevolezza di diventare grandi, le incomprensioni, i malumori, sono gli aspetti più caratteristici dell’adolescenza.

Il gruppo di amici di Sara e Marti è diventato ormai grande. Ma sono ancora amici di bambini più piccoli. Loro non hanno ancora le idee chiare come i loro amici “grandi” su ciò che vogliono dal futuro. E, con il loro esempio, sarà bello vederli crescere.