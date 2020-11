Ludovica è uno dei personaggi destinati a tornare nella serie Il Paradiso delle Signore 5. Ma non è l’unico che farà il suo rientro sul set nella quinta stagione in fase di programmazione su Rai 1 nel daytime pomeridiano dal lunedì al venerdì alle 15:50.

Il Paradiso delle Signore 5 tornano Riccardo, Nicoletta e Ludovica

Come i telespettatori sanno Riccardo e Nicoletta sono momentaneamente fuori dalla vicenda raccontata perché hanno scelto finalmente di vivere la loro storia d’amore insieme alla figlioletta Margherita. Siamo negli anni ’60 e una donna sposata come Nicoletta non avrebbe mai potuto vivere in Italia con un uomo diverso dal marito. Per questi motivi la coppia ha deciso di andare a vivere in Francia, in particolare a Parigi. E qui Riccardo e Nicoletta aspettano che la Sacra Rota annulli il matrimonio di Nicoletta con Cesare. Vi anticipiamo però che i due personaggi sono destinati a tornare e ad intrecciare ancora una volta le loro vicende con i colleghi del grande magazzino di Milano.

Inoltre torna anche Ludovica, interpretata dall’ex miss Italia Giulia Arena. Ludovica però torna da sola a Milano e lascia la madre a Parigi dove vive adesso regolarmente. I tre personaggi che tanto hanno entusiasmato il pubblico nella terza e quarta stagione daily si incroceranno di nuovo. Con dinamiche che richiamano il passato.

Rivelazioni su Adelaide di Sant’Erasmo

La contessa Adelaide di Sant’Erasmo ha momentaneamente deciso di non rivelare tutto quanto è successo durante la sua luna di miele con Achille Ravasi (Roberto Alpi). Ci vorrà ancora molto tempo prima che i telespettatori vengano a conoscenza del segreto che Adelaide custodisce e che per adesso è conosciuto soltanto dal cognato Umberto Guarnieri. Intanto vi anticipiamo che Achille Ravasi non sarà più presente nella serie.

Attualmente non sta girando neanche Arianna Montefiori, fidanzata del cantante Mattia Briga. La Montefiori interpreta il personaggio di Laura Parisi, una delle Veneri del Paradiso delle Signore. La Parisi è stata trovata positiva al Covid. Per adesso non partecipa alle riprese e per una serie di puntate non la vedremo. Tornerà quando si sarà negativizzata. E scopriremo presto qual è l’espediente narrativo con cui è stata allontanata dal racconto televisivo.

