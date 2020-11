La nuova settimana di E’ sempre mezzogiorno inizia con una novità: l’uscita del libro di Antonella Clerici che mutua il titolo dal programma che attualmente conduce nel day time di Rai 1.

E’ sempre mezzogiorno il libro della Clerici nelle librerie dal 30 novembre

Antonella Clerici manda nelle librerie il nuovo libro per condividere con i lettori ricette e storie di famiglia, fatte di cibo semplice e genuino, nel rispetto dell’ambiente e secondo la tradizione italiana. Naturalmente lo presenta nella puntata di oggi.

Impasti per il pane, paste fresche e secche e l’immancabile riso, cavallo di battaglia. E poi i sapori dell’orto, le ricette “furbe” fatte con quel che avanza. E i grandi classici da portare in tavola nei pranzi di famiglia o nei giorni di festa. Per finire in bellezza, una carrellata di dolci: la torta di mele e il ciambellone, le crostate di frutta e i biscotti.

Oltre 100 ricette, alcune delle quali regalate da chef o dagli amici di una vita. Oltre le vetrate di casa c’è il bosco, per ricordarci che siamo tutt’uno con il mondo che abitiamo. E dobbiamo preservarlo per le future generazioni, con azioni sostenibili che cominciano dal rapporto quotidiano con il cibo. Il nuovo libro di Antonella Clerici è un’ode alla convivialità, all’insegna dei valori responsabili e dell’amore per il territorio.

La presentazione della Clerici del libro E’ sempre mezzogiorno

“Con questo libro vi porto nella mia cucina a guardare il passaggio delle stagioni,

vi invito alla mia tavola per una cena in compagnia degli amici di sempre, con sapori genuini e ricette di famiglia. Vi apro la mia casa e la mia dispensa per raccontarvi un po’ di storie, come siamo abituati a fare da sempre noi italiani, che a tavola abbiamo costruito un pezzo del nostro Paese, perché il cibo non è solo il piacere del gusto, ma anche la consapevolezza delle proprie radici”.

È sempre mezzogiorno, di Antonella Clerici, edito da Rai Libri, è in vendita nelle librerie e negli store digitali dal 30 novembre.

E’ sempre mezzogiorno, ospiti e rubriche della nuova settimana

La cucina nel bosco di Rai 1 riapre anche questa settimana, la decima di messa in onda. Ogni giorno sono almeno cinque i piatti originali spiegati ingrediente per ingrediente dai tanti cuochi che provengono da ogni parte d’Italia e che si avvicendano in studio.

Torna la rubrica del “pane quotidiano” di Fulvio Marino, maestro panificatore. E tornano anche Lorenzo Bigiarelli, il “signore degli aneddoti” e Marco Bianchi, food mentor. Tanti i volti femminili della trasmissione, al fianco della conduttrice: Cristina Lunardini, cuoca romagnola, Sara Brancaccio, che semplifica la pasticceria con dosi espresse in bicchieri e cucchiai. Poi la pugliese Antonella Ricci, affiancata ai fornelli dal marito Vinod Sookar, a Evelina Flachi, esperta di nutrizione.

Antonella Clerici ha intensificato soprattutto nelle ultime settimane il suo filo diretto con gli spettatori. Ogni giorno migliaia di loro si prenotano per parlare con la conduttrice e per partecipare ai tanti giochi telefonici. In palio ci sono una cucina nuova, buoni spesa e set di pentole.

Si collega così con ogni angolo della Penisola. Molte anche le mail che arrivano alla redazione del programma, per interagire con il cast o per rivolgere domande a Sara Caponigro, medico di famiglia di Roma. Questo spazio è diventato un appuntamento fisso. La dottoressa risponde alle domande e ai dubbi degli italiani sull’emergenza sanitaria del Covid 19.

E’ sempre mezzogiorno, oltre il libro, gli ospiti della settimana

Gigi d’Alessio, Lorella Cuccarini, Mia Ceran e Paola Perego sono poi solo alcuni degli ospiti che, a inizio trasmissione, intervengono in video. Devono scegliere la prima ricetta da cucinare e raccontarsi alla Clerici, sottolineando anche il valore dei momenti conviviali, riscoperto in questi tempi difficili.

Il programma è fruibile anche su RaiPlay.