Il Natale di Joy film Tv8 – trama, cast, finale

Il Natale di Joy è film proposto oggi da Tv8. La pellicola è una commedia romantico-sentimentale immersa in atmosfere squisitamente natalizie.

La durata è di un’ora e 26 minuti, la produzione è statunitense e l’anno in cui è stata realizzata è il 2018.

Il Natale di Joy film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Monica Mitchell. Protagonisti principali sono Joy Holbrook e Ben Andrews interpretati rispettivamente da Danielle Panabaker e Matt Long. Nel cast anche Beverley Elliott che interpreta Ruby Dempsey.

Le riprese si sono svolte in Canada, in particolare a Vancouver capoluogo della Columbia Britannica. Altra cittadina ad ospitare il set è stata Maple Ridge sempre nella Columbia Britannica. La pellicola è stata proiettata per la prima volta in Italia il 10 dicembre 2019.

Il titolo originale è Christmas Joy. La produzione è della Hallmark Channel in collaborazione con Crown Media Productions.

Il Natale di Joy – trama del film in onda su Tv8

La vicenda raccontata ha come protagonista Joy Holbrook, una professionista, donna in carriera e ricercatrice di mercato. Vive a Washington e dopo aver svolto particolari impegni con grande dedizione, riceve finalmente una promozione.

Mentre sta per accettare il nuovo incarico, riceve una telefonata urgente da casa. Qualcuno della sua famiglia non sta bene e c’è bisogno di lei. Così Joy torna nella piccola cittadina di Crystal Falls, nella Carolina del Nord. Fortunatamente l’azienda dove lavora sta per chiudere per il periodo natalizio. E lei può allora tornare in famiglia ed aiutare sua zia a riprendersi dopo un intervento chirurgico molto delicato e complicato.

Joy rivede con piacere i luoghi della sua infanzia e subito incontra Ben il ragazzo di cui è stata sempre innamorata. La zia di Joy ha bisogno soprattutto di ottimismo. Ed allora la ragazza decide di prendere il posto di Ruby per partecipare alla leggendaria gara di pasticceria che si svolge ogni anno nella cittadina. Si tratta del cosiddetto Cookie Crowl.

Intanto Joy e Ben cominciano ad incontrarsi più frequentemente. Ben però è divertito dall’iscrizione di Joy alla gara pasticcera perché la ragazza non è mai stata brava in cucina. E non sa assolutamente quanto sia difficile la competizione.

Il finale del film

A questo punto Ben decide di aiutare Joy a prepararsi per la realizzazione del dolce che presenterà alla gara. Inizialmente la ragazza rifiuta e non vuole averlo come partner. Successivamente però si rende conto delle sue difficoltà.

Ma soprattutto inizia a ricordare tutto il tempo che hanno trascorso insieme e quanto lei fosse innamorata del giovane che oggi sembra estremamente preso dalla sua bellezza.

L’happy ending è assicurato.

Il Natale di Joy – il cast completo

