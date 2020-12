Mercoledì 2 dicembre 2020, Chi l’ha visto? è in onda alle 21.20 su Rai 3. Il programma, che si occupa da anni di rintracciare persone scomparse, è condotto da Federica Sciarelli.

Grazie ai servizi e alle ricerche della redazione di Chi l’ha visto? è individuata una nuova prova che ha fatto riaprire il caso della morte di Mario Biondo. Il giovane viveva in Spagna, ed era sposato con la conduttrice di una televisione locale. E’ trovato morto nel suo appartamento a maggio 2013.

Anche Le Iene, su Italia 1, si sono occupati di recente del suo caso, un sospetto omicidio mascherato da suicidio. Sono troppi i dettagli che non tornano. In primis un’autopsia svolta superficialmente. Inoltre, pare che dal computer personale di Biondo sia stato effettuato un accesso a internet quando ormai, stando al coroner, l’uomo era già deceduto da diverso tempo.

Chi l’ha visto? 2 dicembre 2020, la diretta

La puntata inizia con un’emergenza: Angela, una giovane di 13 anni, è scappata di casa da Cremona. E’ fuggita con un’altra ragazza di 16 anni, della quale però non si hanno informazioni.

La verità sulla storia di Valentina e Gabriele, trattata due settimane fa da Chi l’ha visto? pare essersi momentaneamente risolta. Il fratello di Valentina ha potuto rintracciarla e scoprire che si trova in una struttura protetta; sarebbe stato proprio Gabriele, il suo ex, a picchiarla, costringendola alla fuga. Anche Gabriele adesso, ricercato dalla polizia, è fuggito; ma la redazione di Chi l’ha visto? lo ha rintracciato, e più tardi ne sapremo di più.

Quindi, Santina e Pippo Biondo, i genitori di Mario Biondo, sono presenti in studio per parlare del triste caso di omicidio mascherato da suicidio del loro figlio. Poco dopo, la storia di Mario è ricostruita e riassunta in un servizio. Alcune foto fondamentali per risolvere le indagini sarebbero sparite, e la polizia spagnola si oppone alla condivisione dei file originali anche di quelle già inviate in Italia. “Sono foto in bassa risoluzione, potrebbero anche essere manomesse” afferma Santina.

Inoltre, ci sono le questioni delle bugie pronunciate dalla vedova di Mario, la cui posizione al momento della morte del marito non è mai stata verificata. Lei afferma che quel giorno non si trovava in casa, e nemmeno a Madrid: era in viaggio per lavoro. Infine, nei vetrini dei campioni prelevati dal cadavere di Mario fu rinvenuto del DNA estraneo.