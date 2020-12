Rai Premium propone questa sera il film tv dal titolo Tre cuori in cucina. La pellicola è una commedia con alcuni ingredienti drammatici. E’ datata 2023 ed ha la durata di un’ora e 30 minuti. La visione è allargata ad un pubblico trasversale.

Tre cuori in cucina – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Thomas Nennstiel. Protagonisti principali sono Maria Lieblich e Steffi Krieg i cui attori sono rispettivamente Thekla Carola Wied e Mona Seefried

Le riprese si sono svolte in Germania, in particoalre a Berlino e a Dresda. Il titolo originale è Herzdamen an der Elbe.

La produzione è della ARD Degeto Film in collaborazione con Arbor TV Filmproduktion GmbH.

Tre cuori in cucina – trama del film in onda su Rai Premium

Tre cuori in cucina inizia con la cuoca Maria Lieblich che gestisce un ristorante di cucina austriaca a Dresda insieme alle amiche Carola Bleibtreu e Steffi Krieg. Il ristorante però non si è ancora affermato e così le tre ragazze si trovano in difficoltà finanziarie. E stanno cercando di risolverle chiedendo aiuto ad una banca.

Un ospite fisso del ristorante, l’elegante armatore Hermann Augartner, si accorge di queste difficoltà e offre a Maria un aiuto. Invita le tre signore a organizzare un grande buffet su una nave della sua flotta di piroscafi. Maria Lieblich accetta ingenuamente l’offerta dell’armatore che l’ha intrappolata.

Trovato un nuovo cuoco, i preparativi per il buffet sono in pieno svolgimento, grazie all’impegno di Carola, che flirta con il parroco evangelico della vicina chiesa. E utilizza questo contatto per ottenere assistenti economici per i lavori in cucina. I residenti di una lussuosa casa per anziani sono persuasi a sbucciare le patate. Nel bel mezzo dei preparativi, arriva il messaggio del signor Augartner che purtroppo deve cancellare il buffet perché il gruppo del tour è purtroppo bloccato all’aeroporto di Londra.

Il finale del film

Per fortuna, la madre del proprietario del piroscafo su cui avrebbe dovuto esserci il buffet è tra i residenti della casa per anziani. Questa firma l’offerta del buffet dei gestori del ristorante e costringe così il figlio non amato a pagare i danni che ha causato. Così le signore si sono liberate delle loro preoccupazioni esistenziali e ora possono dedicarsi interamente al ristorante e alle relazioni amorose in cui sono coinvolte.

Tre cuori in cucina – il cast completo

Di seguito il cast del film Tre cuori in cucina e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori