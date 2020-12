Giovedì 3 dicembre, dalle 21.25 su Rai 3, va in onda la prima puntata di Qui e adesso, condotto da Massimo Ranieri. Accanto a lui sul palco il cast fisso composto da Maria di Biase, i The Jackal e Le EbbaneSis.

Dopo il successo di Sogno e son desto, andato in onda su Rai 1 per tre edizioni, il cantante partenopeo torna con un show tutto suo sul terzo canale per festeggiare 50 anni di carriera. Lo spettacolo si svolge in due ambienti. Il primo è il Teatro Sistina di Roma, dove propone dei nuovi arrangiamenti e i brani più celebri. L’altro è il camerino, dove Ranieri incontra in un clima più intimo colleghi ed amici.

Gli ospiti della puntata d’esordio di Qui e adesso sono: Gianni Morandi, Giuliano Sangiorgi e Cristiana Dell’Anna. E ancora Adriano Panatta, Marino Bartoletti e l’avvocato Giorgio Assumma.

Qui e adesso doveva esordire lo scorso 26 novembre. Ma è slittato per la messa in onda del documentario dedicato a Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre. Sono previste quattro puntate e l’ultima verrà trasmessa il giorno della Vigilia di Natale.

Qui e adesso 3 dicembre, Ranieri, Rai 3, prima puntata

Inizia la puntata. Lo show si svolge nel Teatro Sistina di Roma. Ad attendere Massimo Ranieri ci sono i componenti della band e del corpo di ballo per le prove.

Una volta raggiunto il palco Ranieri canta Quando l’amore diventa poesia in un arrangiamento moderno. Con questo brano il conduttore partecipo al Festival di Sanremo del 1969, nella doppia versione con Orietta Berti.

Successivamente si reca nel camerino per accogliere il primo ospite Gianni Morandi. Per rispettare le restrizioni governative non possono abbracciarsi ma sono entrambi visibilmente emozionati. Ricordano insieme l’anno in cui si sono conosciuti, nel 1966, a Scala Reale; programma televisivo dedicato ai cantanti emergenti . Ranieri aveva solo 15 anni. Al dibattito partecipano Marino Bartoletti, gran appassionato di musica e tv, e l’avvocato Giorgio Assuma. Ranieri, assieme a Morandi, canta il suo brano di debutto Questo amore splendido. Il cantante bolognese invece debuttò nel 1962; a 17 anni. Insieme ricordano la loro gavetta, Morandi prima di diventare celebre faceva il ciabattino. Mentre Ranieri a 7 anni lavorava già come vinaio. La loro generazione, che veniva dal dopoguerra, è piena di ideali, sogni e speranze. Caratteristiche che trovano meno nei giovani di oggi.

Qui e adesso la storia di Rose Rosse

Il cantante ricorda la storia di Rose Rosse. Il brano fu scritto nel 1968 ma Ranieri non poté cantarla perché trovavano sconveniente che un “ragazzino portasse delle rose da una donna”, spiega il protagonista. Ricordiamo che negli anni Sessanta la censura era molto più rigorosa.

Così gli autori decisero di farla ascoltare ad alcuni interpreti. Ma nessuno voleva cantarla. L’anno dopo Ranieri doveva presentarsi al Cantagiro con Il mio amore resta sempre Teresa. Ma alla fine il produttore decise di rischiare con Rose rosse. Il brano si classificò al primo posto e vendette milioni di dischi. Ranieri e Morandi cantano poi insieme Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte (1962).

Successivamente i due protagonisti raggiungono il palco del Sistina. Cantano Vent’anni, brano con cui Ranieri vinse Canzonissima nel 1970. E la fisarmonica, brano invece di Morandi. Prima di andare via Morandi ci tiene a sottolineare che la canzone In ginocchio da te è stata inserita nel film coreano Parasite che ha vinto l’Oscar.

Dopodiché Cristiana Dell’Anna finge di telefonare a sua madre, raccontando di essere felice di trovarsi nello show di Ranieri perché potrà fare agli ospiti le domande che desidera.

I The Jackal raggiungono Ranieri sul palco. I due componenti sognano di divenire attore e chiedono all’artista partenopeo qualche trucco del mestiere.

Qui e adesso 3 dicembre, Panatta, Giuliano Sangiorgi

Massimo Ranieri torna in camerino dove lo attendono Adriano Panatta e Giuliano Sangiorgi. Il leader dei Negramaro racconta che da bambino prima di suonare la chitarra, fingeva di strimpellare con una racchetta da tennis.

Fortunatamente poi il padre gli comprò una chitarra vera. Ricorda che registrò da solo Smoke on the water dei Deep Purple. Molti anni dopo arriva il grande successo dei Negramaro. I tre protagonisti fanno un parallelo tra sport e musica, nel quale anche le discipline sportive possono essere considerate una forma d’arta.

Congedato Panatta, Ranieri e Sangiorgi per ricordare Domenico Modugno, cantano Meraviglioso.

Marino Bartoletti e Giorgio Assumma

Marino Bartoletti e Giorgio Assumma discutono invece de La canzone del Piave, brano che festeggia 102 anni. L’avvocato racconta che l’autore era dipendente delle Poste e venne licenziato perché il Direttore lo colse in fragrante mentre scriveva il brano.

La canzone del Piave veniva suonata spesso dalle fanfare militari e se non avesse perso lo spareggio con l’Inno di Mameli, sarebbe oggi l’inno nazionale.

Tornando sul palco, Massimo Ranieri canta E’ diventato amore, brano del 1970.